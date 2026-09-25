“Puedo asegurar que la situación es grave”: delegado de MinAmbiente sobre erosión costera en Córdoba

Montería

Un delegado especialista en erosión costera, Julián Reina, visitó los puntos críticos en el municipio de Los Córdobas, en Córdoba, uno de los más impactados por este fenómeno que ha acabado con pueblos enteros y amenaza al corregimiento Puerto Rey que conecta con Arboletes, Antioquia.

Según la administración departamental, “durante el recorrido, con un equipo técnico de la Gobernación de Córdoba y el Alcalde municipal, el director de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos del Ministerio de Ambiente evidenció las condiciones del territorio. También se escuchó a las comunidades afectadas y se identificó el impacto que la erosión costera genera en la vida de la población y en sus actividades económicas”.

Tras el recorrido, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, anunció que “la próxima semana tendremos una mesa técnica para seguir avanzando en las gestiones necesarias y encontrar soluciones a esta problemática que afecta a nuestra gente de la zona costanera y que tanta preocupación nos genera”.

El departamento de Córdoba tiene 12 puntos críticos por erosión costera:

Ante la problemática, el delegado del MinAmbiente advirtió que “puedo asegurar que la situación es grave. El retroceso de la costa ha sido posiblemente de algunos kilómetros en los últimos 50 años. Mi mensaje va a ser al ministro de Ambiente, comentándole lo que he visto y haciéndoles las recomendaciones para que podamos empezar a trabajar lo más pronto posible en beneficio de estas poblaciones afectadas”.

De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR – CVS), para superar esta crisis se requieren inversiones que superarían los $300.000 millones.