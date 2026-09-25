A la cárcel docente señalado de abusar sexualmente de una estudiante en Buenavista, Córdoba. Foto: Getty Images (referencia).

Montería

Un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a un docente por su presunta responsabilidad en delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en Córdoba.

Según la investigación de Fiscalía, el hoy procesado, un profesor de educación física, al parecer, abusó en repetidas oportunidades de una estudiante menor de edad en un centro educativo del municipio de Buenavista.

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“Labores de policía judicial evidenciaron que en octubre de 2025 el profesor contactó a la menor de edad, para entonces de 13 años, con la excusa de incluirla en una actividad académica. Las agresiones iniciaron cuando el procesado, al parecer, llevó a la víctima a la sala de profesores donde la habría besado”, detalla el ente investigador.

“Otro de los hechos habría ocurrido durante el horario de descanso, cuando el docente aprovechó su posición como profesor y director de grupo de la menor para solicitar la salida de ella en horario de descanso. La llevó a su apartamento y, al parecer, la sometió por la fuerza y la abusó sexualmente. Este tipo de conductas se habrían repetido en varias ocasiones hasta febrero de 2026”, agregó.

Finalmente, la Fiscalía reveló que “los cambios de comportamiento de la menor alertaron a la psicóloga del centro educativo, quien informó a los familiares de la víctima lo sucedido. El docente fue capturado el pasado 17 de septiembre en Montería (Córdoba)”.