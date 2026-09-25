En Montería ponen en marcha ‘Tas Pillao’ para contrarrestar el mal parqueo en el centro de la ciudad
La estrategia identifica motocicletas, automóviles, camiones y otros vehículos estacionados sobre andenes, zonas de circulación, espacios peatonales o lugares donde obstaculizan el tránsito
Montería
La Secretaría de Tránsito y Transporte de Montería anunció la estrategia ‘Tas Pillao’, con la que buscaría generar conciencia entre los conductores que estacionan sus vehículos en lugares no autorizados y afectan la movilidad de la ciudad.
Según la administración municipal, “la estrategia identifica motocicletas, automóviles, camiones y otros vehículos estacionados sobre andenes, zonas de circulación, espacios peatonales o lugares donde obstaculizan el tránsito”.
Más información
“Más que señalar una infracción, la campaña busca generar un cambio de comportamiento. Un vehículo mal estacionado puede obligar a un peatón a bajarse del andén, dificultar el paso de personas con movilidad reducida, generar congestión y aumentar los riesgos para quienes transitan por las vías”, agregó.
Pese a que los controles se concentrarían en gran parte en el centro de la ciudad, las jornadas también se extenderían a otros sectores de Montería para mantener el orden.
Claudia Hernández
Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...