“No es justo ni equitativo”: gobernador se Córdoba sobre supuesto traslado de $1,9 billones

Montería

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, advirtió que el Gobierno Nacional estaría proyectando trasladar $1,9 billones destinados para la emergencia del frente frío para atender la tragedia del terremoto registrado el 10 de agosto de 2026.

Según el mandatario departamental, “no es justo ni equitativo, que para atender una tragedia se desfinancie la recuperación de otra. En Córdoba no se ha construido una sola vivienda con recursos del gobierno central, el anterior nos dejó solos y lo poco que estamos haciendo es con recursos de los cordobeses”.

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“Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó seguimos enfrentando las consecuencias de esa emergencia: más de 230 mil damnificados, 2.000 km de vías afectadas, 81 acueductos afectados, cerca de 3.000 viviendas destruidas y más de 10.000 averiadas”, manifestó.

Asimismo, dijo que “los departamentos afectados esperamos que, con este nuevo Gobierno, por fin lleguen las soluciones que las familias están esperando. Con todo el respeto y solidaridad por quienes hoy sufren el terremoto, una tragedia no puede solucionarse desatendiendo a las víctimas de otra”.

De acuerdo con la administración departamental, la recuperación del departamento de Córdoba costaría cerca de 4 billones de pesos luego de la emergencia que dejaron las inundaciones, las cuales impactaron a 25 de los 30 municipios que tiene esta sección del país.