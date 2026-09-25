Contraloría de Córdoba solicita proceso sancionatorio contra gerencia del hospital de Planeta Rica

Montería

El contralor general del departamento de Córdoba, Víctor Ariza Palma, solicitó a la Contraloría Auxiliar para la Responsabilidad Fiscal el inicio de un proceso sancionatorio fiscal en contra de la gerencia del hospital San Nicolás de Planeta Rica, por el presunto incumplimiento del plan de mejoramiento suscrito con el ente de control.

“La decisión se adopta luego de verificar que, producto de los hallazgos evidenciados en la auditoría realizada por la Contraloría departamental, la entidad hospitalaria no habría dado cumplimiento a las acciones correctivas comprometidas para subsanar las irregularidades detectadas”, informó el ente de control fiscal.

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De acuerdo con el informe de seguimiento, el hospital no habría presentado avances significativos en el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de mejoramiento.

“No vamos a permitir que los planes de mejoramiento se queden en el papel. Nuestra función es velar por el correcto uso de los recursos públicos y por la prestación eficiente de los servicios de salud a los cordobeses”, afirmó el contralor Ariza Palma.

Cabe recordar que la Contraloría adelanta auditorías en ocho de 30 alcaldías del departamento y dos Empresas Sociales del Estado.