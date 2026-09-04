Hasta este viernes 4 de septiembre estará habilitado el registro de damnificados por el terremoto

Armenia

En efecto el Registro Único de Damnificados, RUD que es la herramienta oficial de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para censar, identificar y caracterizar a las personas afectadas por el terremoto culmina su proceso el día de hoy por eso lo clave para puedan acceder.

El secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez reconoció que la información es fundamental para fortalecer las acciones de apoyo para los damnificados en cuanto a subsidios de arrendamientos, mejoramientos de vivienda o vivienda nueva por parte del gobierno nacional.

Enfatizó que continúan avanzando en el apoyo a los 12 municipios del departamento para llevar a cabo el registro que es fundamental para la reconstrucción del departamento tras el sismo.

Informó que el gobernador Juan Miguel Galvis está realizando un recorrido por los diferentes ministerios para la gestión pertinente y también la visita al territorio del presidente Abelardo de la Espriella para concretar las soluciones para el departamento.

“Apoyo a todos los municipios para llevar a cabo con un feliz término el Registro Único de Damnificados, que es lo que nos va a ayudar con el Gobierno Nacional para subsidios de, digamos, de arrendamientos, mejoramientos de vivienda, vivienda nueva, que es la reconstrucción que nosotros estamos esperando”, mencionó.

Añadió: “El señor gobernador ha estado toda esta semana visitando los diferentes ministerios, en el de vivienda se ha reunido en vicepresidencia y está organizando una visita del señor presidente de la República al departamento del Quindío ya para concretar cómo van a ser las ayudas y qué recursos se van a disponer para la reconstrucción del departamento del Quindío porque ya es un momento oportuno y necesario para todos los quindianos”.

Dio a conocer que el gobierno departamental ha destinado recursos para la reconstrucción de vivienda nueva y mejoramiento de vivienda son más de 2 mil millones donde mil serán para Quimbaya y mil para Montenegro que fueron dos de los más afectados en el departamento.

Resaltó que a corte del miércoles 2 de septiembre ya se registraban 74.200 personas damnificadas y viviendas destruidas son 3.088 que es un número importante de afectación y considera que, aunque no se ponga el foco nacional porque no se registró una cifra alta de muertos respecto a las otras regiones afectadas por el sismo, la problemática existe debido al impacto de afectación estructural.

“Aquí es donde digamos hago un hincapié y es que el número de personas fallecidas a comparación de otros departamentos es muy mínimo, es decir, prácticamente aquí no pasó nada frente a las personas, digamos, que perdieron sus vidas. Por eso es que los diferentes congresistas, los alcaldes han manifestado que el Gobierno Nacional o inclusive los medios de comunicación nacional no ponen sus ojos en el departamento del Quindío porque consideran que no pasó nada”, sostuvo.