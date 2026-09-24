Gobernador del Quindío firmó decreto para entregar 2000 millones de pesos para Quimbaya y Montenegro

Armenia

El gobernador del Quindío firmó el decreto con el que destina 2000 millones de pesos para atender las demoliciones de las edificaciones afectadas por el terremoto en los municipios de Quimbaya y Montenegro.

El gobernador del Quindío Juan Miguel Galvis, aunque entiende la preocupación de los alcaldes por las demoras en las soluciones por parte del gobierno nacional frente a la emergencia por el terremoto, señalo que todo en lo público tiene muchos procedimientos y proceso que cumplir

El mandatario puntualizó “Hoy quiero darle claridad al tema, a veces vemos que las administraciones municipales están en desacuerdo con un gobierno nacional, pero tenemos que entender y quiero ser muy claro, los recursos públicos no son como si fuera una empresa privada. Todo tiene un procedimiento, todo tiene que hacerse a través de unos requerimientos que se tienen. Por eso hoy le pido a los alcaldes paciencia”

El gobernador sobre los recursos regionales indicó “al inicio de del terremoto le dije a los alcaldes de Quimbaya y Montenegro que eran los más afectados que les iba a dar 1000 millones de pesos, apenas hasta ayer firmé la resolución porque se inició todo un proceso, teníamos que esperar los decretos presidenciales que se demoraron 28 días y hoy estamos nosotros ya entregándole 1000 millones de pesos tanto para Montenegro y 1000 millones de pesos para Quimbaya que es tan importante para que puedan recoger los escombros hacer las demoliciones pertinentes”

Ese decreto se hizo también para hacerle algunos estudios o análisis estructurales a algunas edificaciones que no se tienen los recursos y pues obviamente para algunos mejoramientos o si se alcanza mejoramientos de vivienda.

¿Se va a tener alivios tributarios los quindianos ante esta emergencia?

El gobernador respondió “Claro que sí, ya lo estamos alistando, estamos sacando ya estos alivios y pues para mí hoy lo que se pretende es que en el mes de diciembre tengan el 80% de todas esas deudas que se tienen con el departamento tanto vehiculares, de salud, de todo lo que hoy se pueda tener allí en el departamento del Quindío puedan tener el 80% de descuento y se va bimestral el otro año, o sea que cada 2 meses se va a empezar a rebajar a 70, 60, 50 y hasta el 40%.

Gobernador, ¿ya se reunió con la coordinadora del Fondo Milagro?

Gobernado:; No, me hicieron una llamada. Hoy estamos a la espera de que nos reunamos con ella que creo que será fundamental porque ellos son los que van a reconstruir el departamento del Quindío y hoy siempre se lo he dejado claro. Yo no tengo injerencia y no quiero tener injerencia como gobernador del Quindío, pero en ejecución, en recursos públicos lo que quiero es que el Fondo Milagro haga la ejecución total de las obras.

¿Por qué? Porque es muy claro. Yo me voy en 1 año y 3 meses, 1 año y 4 meses y van a quedar esas construcciones allí. Por lo tanto, quiero que tenga ese Fondo Milagro la responsabilidad de hacerle seguimiento de que ellos mismos ejecuten todas las obras y que lo dejen al 100%.