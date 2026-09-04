Todo listo para las elecciones cafeteras en el Quindío, 37 mesas de votación y un puesto móvil

Armenia

En Caracol Radio vamos a hablar de las elecciones cafeteras que ya se llegaron porque serán este fin de semana y por eso tenemos al profesor Yarumo de la Federación Nacional de Cafeteros, a quien muy amablemente le agradecemos este contacto con Caracol porque además hay novedades para esta región especialmente en torno a esas elecciones cafeteras.

Profesor Yarumo: primero que todo gracias por este especial de como siempre, un saludo de solidaridad a todas las familias afectadas por este tremendo. Pero pues como la vida sigue y nosotros nuestra raza es una raza pujante, verraca, guapa y echada para adelante, pues aquí seguimos y precisamente cuando conversamos con las familias caficultoras que son las que toman las decisiones en la Federación de Cafeteros nos dijeron, primero, sigamos con las elecciones cafeteras y segundo, adaptarnos.

¿Y por qué nos toca adaptarnos?

Pues porque como les parece que actualmente tenemos más de 18 mil candidatos en todo Colombia para ocupar 3848 que van a ser los elegidos caficultores elegidos a los comités municipales y departamentales de cafeteros.

Los caficultores del departamento de Quindío, los 3641, están habilitados para votar, tenemos en el departamento de Quindío 37 mesas para votar de manera presencial el próximo sábado 5 de septiembre.

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Los que de pronto por alguna razón había escuchado aquí que también se van a disponer de algunos temas móviles para que los cafeteros voten.

Profesor Yarumo: En el caso del departamento de Quindío tenemos una mesa móvil, la cual va a estar dependiendo de donde nos estén las solicitudes que han hecho los mismos caficultores. ¿Cómo le parece que va a estar una mesa pues recorriendo ciertos municipios, ciertas veredas? Hay unas mesas que van a estar compartidas con municipios. Mejor dicho, toda la información la encuentran en la página web eleccionescafeteras.com y como siempre con su extensionista.

Porque es muy importante, ahora más que nunca, participar de estas elecciones cafeteras porque los caficultores que salgan elegidos serán los que tomen las decisiones y pongan el rumbo de la caficultura durante los próximos 4 años no solo para los que producimos café, es que donde producimos café es bienestar para los que producimos café y para todas las personas que allí vivimos.

Invitación a participar

Profesor Yarumo: es muy importante familias caficultoras, voten, tienen muchos candidatos, tienen muchas opciones, ya ustedes decidirán por quién votar, pero tengan en cuenta, primero, votar, participar y segundo, que los que queden elegidos toman las decisiones de aquí en adelante durante los próximos 4 años de la caficultura.

Ya sabe, vote de manera presencial en el departamento de Quindío este sábado 5 de septiembre desde las 7:30 de la mañana a las 4 de la tarde. Ánimo pues porque estamos hablando del futuro de nuestra caficultura y como siempre nuestra raza pujante, montañera, campesina, tierra de arrieros y de caficultores, seguimos echando para adelante, y recuerden, familias caficultoras, voten en las elecciones cafeteras. Se lo dice el profesor Yarumo.