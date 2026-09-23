“Resultó ser una mentira”: Alcalde de Filandia, Quindío, sobre la tarifa diferencial en peajes

Armenia

Recordemos que el Gobierno del expresidente Gustavo Petro había anunciado la implementación de tarifas diferenciales en cinco estaciones de peaje de la concesión Autopistas del Café, entre esos el de Circasia que beneficiaba a los municipios de Filandia y Salento en el Quindío.

El alcalde del municipio de Filandia, Duberney Pareja, señaló que eso fue una mentira ya que nunca se hizo efectiva. Lamentó que haya sido parte de dicha situación porque considera engañó a su pueblo tras llamarlos a llenar documentos con el fin de que fueron beneficiados con esa iniciativa y al final resultó ser una mentira del gobierno anterior.

“Eso es una mentira más del mentiroso. Y lastimosamente a mí me da risa porque yo engañé a mi pueblo de Filandia. Yo los puse a llenar una cantidad de formularios, a sacar una cantidad de papeles y resultó ser una mentira. Y esa mentira lastimosamente hoy demuestra de que después de un terremoto ese peaje no puede existir. Ese peaje tiene que desaparecer de ahí”, indicó.

Resaltó que ese Peaje entre Armenia y Pereira no debería existir porque en estos momentos con tanta problemática en la que son muchas las afectaciones dicho peaje permanece intacto, pero si el panorama fuera al contrario ya hubiera sido reconstruido.

Mencionó que no conoce alguien que haya sido beneficiado con el cobro de 700 pesos por trayecto por lo que pagan los más de 20 mil pesos de los que ni siquiera se han salvado en medio de la emergencia por el terremoto.

“Nunca se aplicó. No hay, no conozco a ninguno que haya pagado 700 pesos. Yo he pasado varias veces y digo, “Venga, es que yo soy el alcalde.” Y dicen, “Sí, pague los 21 mil pesos”, destacó.

Añadió: “Mire, yo le escribí, le solicité que quitaran el peaje por escrito. Todo lo mío está por escrito. Yo presenté un proyecto Raíces que reconstruyen. La verdad siento que no me pusieron cuidado”.

Vale anotar que en el mes de julio se habían inscrito más de 400 vehículos del municipio para ser beneficiados con la medida anunciada por el gobierno anterior.