En el municipio de Montenegro en el Quindío avanzan las demoliciones tras el terremoto

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Armenia

Tras más de un mes del terremoto se generan las intervenciones correspondientes para avanzar en la reconstrucción en uno de los municipios más golpeados.

Precisamente el secretario de Gobierno de Montenegro, Mauricio Cárdenas evidenció la complejidad de la situación porque son más de 12 mil afectados y más de 100 predios que ya pasaron por el consejo municipal de gestión del riesgo y que amenazan ruina.

Aseguró que un proceso de demolición debe contar con unos lineamientos y protocolos por eso no es fácil el camino, sin embargo, avanzan en el mismo. Explicó que el costo es alto puesto que la demolición de un predio puede estar cercano a los 30 millones de pesos por lo que es complejo y es fundamental el apoyo del Gobierno Nacional.

Envío un llamado precisamente para que tengan consideración porque, aunque deben diligenciar la documentación no lo entiende la comunidad y requieren intervención urgente en cuanto a ayudas como los subsidios de arrendamiento que estarían destinados para 1.300 familias en el municipio.

Alcalde de Calarcá

En el mismo sentido se pronunció el alcalde del municipio de Calarcá, Sebastián Ramos dijo que actualmente tienen toda la alcaldía en la casa de la cultura tras las afectaciones que sufrieron por el sismo.

Fue claro que continúan brindando apoyo en los albergues dispuestos para los damnificados por el terremoto por lo que cuentan con 22 familias que permanecen allí recibiendo la atención correspondiente.

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Reconoció que al inicio del albergue se generó una complejidad en materia de intolerancia puesto que las familias se peleaban por las ayudas que llegaban por lo que no permiten su ingreso y se hace de manera organizada desde un centro de acopio para que el proceso sea de la mejor manera.

Alcalde de Filandia

Al respecto el alcalde del municipio de Filandia, Duberney Pareja se mostró inconforme con la situación tras la emergencia porque considera el apoyo no ha sido el esperado lo que no permite una efectividad en las intervenciones que se requieren en materia de afectaciones.

Fue claro que es muy escéptico de que los recursos lleguen al territorio porque son muchas las necesidades y se requiere la ayuda correspondiente en el menor tiempo entendiendo que ya pasó un mes de la tragedia.

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Sostuvo que una de las promesas es que les brindarán 100 mejoramientos de vivienda para la zona rural, sin embargo, aclaró que no alcanza a ser el 7% de la problemática del municipio.

A pesar de lo anterior dijo que cuentan con el apoyo de los empresarios, del exterior y el comercio para lograr salir adelante y superar la crisis que dejó el terremoto en este municipio turístico del departamento.

Alcalde de La Tebaida

Finalmente, el alcalde del municipio de La Tebaida Ricardo Celis dijo que de los municipios más afectados han alzado la voz entendiendo la complejidad en los territorios.

Especificó que son muchas viviendas en el municipio que requieren reparación por las afectaciones que sufrieron durante el terremoto del pasado 10 de agosto y el colapso de más de 20 viviendas en la zona rural por lo que dijo que hasta el momento no han tenido contacto con el fondo milagro.