En el Quindío establecen monitoreo ante la recurrencia de sismos

Armenia

Alta preocupación y angustia se ha generado en la comunidad del departamento por los sismos que se han registrado en los últimos días porque, aunque el epicentro sea en Tolima se ha sentido con fuerza en el departamento.

El secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez dijo que es preocupante el panorama por la recurrencia de estos movimientos telúricos que incluso ha tenido una incidencia en el municipio cordillerano de Génova por lo que fueron suspendidas las clases de manera preventiva.

“Efectivamente hemos tenido una situación sismológica que se ha registrado de manera recurrente desde el día lunes. Vimos como en horas de la tarde ya se habían presentado alrededor de 70 sismos en diferentes departamentos, pero tenemos una incidencia en el municipio de Génova. Invitar a las personas a tener cuidado, estar muy precavidos a cualquier situación”, indicó.

Envío un llamado especial a la ciudadanía para que estén precavidos a cualquier situación y que es fundamental que se informen a través de los canales oficiales para evitar desinformación y alarma innecesaria sobre este tipo de hechos.

“Nosotros estamos un poco preocupados por la situación que viene ocurriendo. Sin embargo, estamos haciendo seguimiento, tenemos los organismos de socorro muy pendientes a cualquier situación que se pueda presentar. Las personas tener las precauciones necesarias que se tuvieron inclusive en el mismo terremoto. Ahora estamos más prevenidos, es decir, que las reacciones deben ser mucho mejores”, indicó.

Enfatizó que realizan el monitoreo correspondiente para evitar afectaciones en medio de estos sismos que se han presentado por lo que cuentan con la alerta correspondiente desde el puesto de mando unificado con los ingenieros estructurales y los organismos de socorro de los diferentes municipios.

“Nosotros tenemos toda la alerta a nivel departamental con los puestos de mando unificado, con los organismos de socorro, con los bomberos, inclusive con los ingenieros estructurales donde se presentaron las fallas, tener los mayores cuidados, tener digamos en lo que llaman constructivamente unos tacos para sostener. Eso es importante. Ese seguimiento lo está haciendo cada municipio”, sostuvo.

Es de anotar que, durante las últimas 48 horas, el municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima, ha registrado actividad sísmica por encima del promedio, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano.