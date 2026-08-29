Lo que faltaba, suplantan ingenieros para revisar edificios afectados por el terremoto en Armenia

Armenia

No hay derecho, en Armenia denuncian que se están presentado casos de suplantación de ingenieros para hacer las revisiones de las edificaciones que resultaron afectadas por el terremoto.

Luego de 19 días de ocurrido el terremoto del 10 de agosto, son muchas las familias que en la ciudad de Armenia perdieron sus viviendas o apartamentos, pero son más las que tuvieron que evacuar por los daños provocados por el sismo y que hoy están a la espera de que los expertos determinen si pueden o no volver a ocupar sus residencias y por eso la importancia de las valoraciones de los expertos, sin embargo, hay una alerta en esa materia.

El secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez fue el que alertó por las denuncias que ya han recibido de suplantación de ingenieros y eso señaló “es muy importante enviar un mensaje a todos los armenios, a todos los quindianos. Con ocasión del sismo se están presentando o están suplantando muchas personas como ingenieros. Se están presentando como ingenieros para hacer evaluaciones estructurales”

El funcionario agregó “Si usted necesita evaluar o contratar una persona de estas, verifique los requisitos, que es muy sencillo, primero, acuda al COPNIA con pidiéndole a la persona cédula de ciudadanía, tarjeta profesional. En el COPNIA puede verificar esos dos documentos. Pero si requiere alguna especialidad más como patólogo o estructural, también hay sistemas de información al respecto.

Entonces, el mensaje hoy, tenemos delincuentes que se están haciendo pasar por ingenieros u otras especialidades y dando conceptos favorables de sitios que no cuentan con la seguridad necesaria. A todos los armenios, a todos los quindianos, verifique verifiquen, por favor, quiénes son los que están haciendo eso conceptos respecto de los de los diferentes inmuebles en la ciudad.

Según datos de la alcaldía de Armenia en la ciudad más de 12.000 edificaciones entre viviendas y apartamentos resultaron afectadas por el terremoto del 10 de agosto, además de 300 estructuras no habitables.