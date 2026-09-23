Invías habilitó nuevamente paso vehicular en doble carril por Cajamarca, vía entre Tolima y Quindío

Una semana antes del tiempo establecido fue habilitado paso a doble carril en Cajamarca, Tolima. Foto: Cortesía Invías

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Fue habilitado luego de dos meses el paso a dos carriles en la vía La Línea entre Quindío y Tolima en el municipio de Cajamarca, luego de la intervención al derrumbe que afectó la carretera.

El director general del Instituto Nacional de Vías, Invías, Juan Camilo Ostos Romero, fortaleció la capacidad operativa y técnica para atender, con una inversión de $2.000 millones, el punto crítico ubicado en el PR 47, en Cajamarca. Gracias a este trabajo, el corredor cuenta nuevamente con circulación a dos carriles, un mes antes de la fecha prevista inicialmente.

El sector fue recibido por la actual administración con una afectación que obligaba a mantener el tránsito restringido a un solo carril y con un cronograma que establecía la habilitación para el mes de noviembre. Desde el inicio del Gobierno, se reforzaron las labores con equipos adicionales y jornadas continuas durante 24 horas para acelerar la intervención y reducir las afectaciones sobre la movilidad.

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La intervención tiene un impacto que trasciende el ámbito local, debido a la importancia de este corredor logístico para Colombia y el suroccidente del país. El paso urbano por Cajamarca ya presentaba altos niveles de congestión y la restricción generaba mayores tiempos de desplazamiento para los usuarios de la vía nacional.

Los trabajos se ejecutaron en turnos continuos de 24 horas, dadas las condiciones y características del terreno. La intervención requirió, además, que los operarios desarrollaran diferentes actividades suspendidas sobre el talud.

Entre las principales labores realizadas se encuentran la instalación de anclajes activos, recubrimiento con concreto lanzado y malla, construcción de drenajes y estabilización del talud, acciones orientadas a mejorar las condiciones de seguridad y estabilidad del sector.

La intervención sobre el PR 47 continuará hasta completar las actividades técnicas previstas para la estabilización del talud. Mientras avanzan estos trabajos, se mantiene la circulación a dos carriles, lo que permite mejorar las condiciones de movilidad en este corredor estratégico.