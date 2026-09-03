40% de los ganaderos del Quindío resultaron afectados por el terremoto, 100 fincas con graves daños

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Armenia

El 40% de los ganaderos en el departamento del Quindío resultaron afectados por el terremoto del 10 de agosto, 110 fincas con daños graves y 20 colapsaron

Así lo confirmó Giovanni Galindo Presidente del comité de ganaderos del Quindío que señaló que este sector productivo del departamento también resultó seriamente afectado y explicó “la verdad es que el Quindío tiene alrededor de 2,200 ganaderos y más o menos tenemos una encuesta de que el 40% de los ganaderos sufrieron afectaciones en cuanto a techos, estructuras en sus fincas.

Y agregó “tenemos el reporte oficial de 110 ganaderos que tuvieron afectaciones graves en cuanto a sus viviendas en las fincas, techos, cielorrasos y paredes, tenemos, mucha afectación.

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Pero además el líder gremial ganadores indicó “los días del terremoto hubo muchos que, por cierre de vías, por falta de electricidad, pues perdieron también el producto principal que es la leche.

Sabemos que las fincas en general tienen todavía muchas tejas de barro y que con ese estremezón se movieron muchísimo y unas 20 casas que se cayeron en fincas del departamento totalmente.

Ayudas para los damnificados

Desde el Comité de Ganaderos del Quindío, recibimos con enorme gratitud una importante donación de 1.000 kits de carne y leche, destinados a las familias más damnificadas del Quindío.

Esta ayuda fue posible gracias a FEDEGÁN, el Fondo Nacional del Ganado y la Fundación de la Primera Dama de la Nación, entidades que se unen para llevar alimento, solidaridad y esperanza a quienes más lo necesitan.

Desde el gremio ganadero expresaron agradecimiento por este invaluable apoyo y por contribuir, de manera solidaria, al bienestar de las familias afectadas.