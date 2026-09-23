Miércoles 23 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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Capturaron seis personas señaladas de sustraer armamento de militares para venderlo a grupos armados

Según el Ejército, la operación permitió afectar una de las cadenas logísticas utilizadas para abastecer de armamento a estructuras armadas ilegales y busca reducir su capacidad para obtener material de guerra.

El Ejército Nacional, en coordinación con la Policía, la Fiscalía y el CTI, capturó a seis personas señaladas de integrar una red dedicada a sustraer material de guerra de diferentes unidades militares para posteriormente comercializarlo con grupos armados organizados en varias regiones del país.

El operativo se desarrolló en las últimas horas mediante seis órdenes de captura y allanamientos realizados de manera simultánea en Ibagué, Tolima; Armenia, Quindío; Florencia, Caquetá; Villavicencio, Meta; y Bogotá.

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De acuerdo con la información de contrainteligencia del Ejército, los capturados serían integrantes de una red que tenía como actividad la sustracción de material de guerra de unidades militares para incorporarlo posteriormente a cadenas de comercialización destinadas a diferentes grupos armados.

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Las capturas fueron ejecutadas por el Batallón de Contrainteligencia Militar N.° 5, en coordinación con unidades del Ejército, el Grupo de Inteligencia de la Policía, la Fiscalía General de la Nación y el CTI.

Los seis capturados son requeridos por el delito de concierto para delinquir con fines de tráfico de material de guerra.

Según el Ejército, la operación permitió afectar una de las cadenas logísticas utilizadas para abastecer de armamento a estructuras armadas ilegales y busca reducir su capacidad para obtener material de guerra.

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El Coronel Gustavo Alberto Morales Tabares asumió como comandante del Departamento de Policía Quindío. La ceremonia protocolaria se llevó a cabo en la Plaza de Bolívar de Armenia, con la presencia de autoridades políticas y administrativas.

Nació en la ciudad de Armenia - Quindío, el 25 de agosto de 1979, prestó su servicio como auxiliar de Policía en Armenia durante el año 1996 y posteriormente en el año 1998 ingresó a la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, egresando en el año 2000 como subteniente, dando inicio a su carrera institucional como oficial de la Policía Nacional, laborando en las Metropolitanas de Policía Santiago de Cali, Bogotá y en el Departamento de Policía Huila en el grado de Subteniente.

Más información Martes 22 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Como teniente y capitán, se destacó por sus labores en el ámbito de la inteligencia policial en las Seccionales de Inteligencia de las Metropolitanas de Bogotá y Valle de Aburrá. Como oficial superior, le fueron asignadas diferentes responsabilidades en aspectos como la protección a personas en la Coordinación de Seguridad Presidencial, en los procesos de selección del talento humano en la Dirección de Incorporación y en el desarrollo del despliegue táctico y operacional en la Dirección de Inteligencia.

De igual forma, para el año 2022, fue nombrado como Subdirector de la Escuela de Cadetes “Francisco de Paula Santander”, donde aportó a los procesos de formación de los futuros oficiales de la institución, en el fortalecimiento de las diferentes habilidades blandas del ser y el liderazgo policial.

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Dentro de su formación académica es Administrador Policial, Especialista en seguridad de la Escuela de Estudios Superiores de la Policía, Magíster en Seguridad Pública, ha sido capacitado en habilidades gerenciales por parte de la Universidad de la Sabana.

Así mismo, desempeñó sus funciones en la jefatura de la Oficina de Control Interno de la Policía Nacional, donde fortaleció la cultura del control, promovió la integridad y transparencia institucional, en cumplimiento de los lineamientos de la alta dirección y de la misión institucional.

Actualmente asume el liderazgo del Comando Departamento de Policía Quindío, su tierra natal, a donde llega con el gran compromiso de garantizar la seguridad y convivencia, con el propósito de trabajar articuladamente con la comunidad y las autoridades en esta zona del país.

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La Policía Quindío capturó en el barrio Génesis del municipio de Armenia, por orden judicial a un hombre de 24 años de edad, conocido con el alias de “El Puma”, por el delito de hurto calificado.

El procedimiento se llevó a cabo como resultado de las labores investigativas adelantadas por las autoridades, que permitieron ubicar al ciudadano y hacer efectiva la orden judicial que se encontraba vigente en su contra.

De acuerdo con la investigación, el pasado 9 de julio de 2026, esta persona habría sido ubicada transitando por el barrio Génesis con una motocicleta que, según las actuaciones adelantadas, había sido hurtada momentos antes.

También se conoció que alias “El Puma” sería un presunto actor criminal dedicado a la comisión de hurtos, principalmente al hurto de motocicletas, conducta que afecta directamente el patrimonio y la tranquilidad de los ciudadanos.

Una vez materializada la orden judicial, al capturado le fueron dados a conocer los derechos que le asisten y posteriormente fue dejado a disposición de la autoridad competente para continuar con el correspondiente proceso judicial y determinar su situación jurídica conforme a la ley.

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Debido a los constantes temblores con epicentro en Chaparral Tolima pero que se han sentido en el Quindío fueron suspendidas por el resto de la semana las clases en los colegios del municipio de Génova, Quindío

Consecuente con la inusual actividad sísmica generada en el departamento del Tolima, y cuyos efectos se han percibido de manera constante en el municipio de Génova, desde la Secretaría de Educación departamental se estableció una suspensión temporal de las clases presenciales en las Instituciones Educativas de la localidad a lo largo de toda la semana.

Así se estableció mediante circular emitida por la cartera territorial en la tarde de este martes 22 de septiembre, y que prolonga la medida tomada en horas de la mañana de la misma fecha.

La secretaria (e) de Educación, Ángela María Marín Valencia recalcó “la instrucción ejecutada a través de la Secretaría de Educación ha sido determinar la suspensión provisional de las actividades en las sedes educativas del municipio, con el fin de darle la tranquilidad, tanto a niñas, niños, jóvenes y adolescentes vinculados al sistema educativo, como a los padres de familia, mientras se adelanta el monitoreo constante de la situación por parte de la Udegerd, para determinar el origen y consecuencias”

La decisión, no obstante, no representa la suspensión del trabajo educativo entre las comunidades. Para esto, se recurrirá al trabajo mediado por guías educativas, para que los alumnos continúen su formación en casa y con la orientación de sus docentes, de modo que la circunstancia no afecte el normal desarrollo del calendario escolar.

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La gobernación del Quindío mantiene seguimiento permanente a la actividad sísmica registrada en las últimas horas en el sur del Tolima, particularmente en el área de Chaparral, cuyos movimientos han sido percibidos en algunos municipios del Quindío, especialmente en la zona cordillerana.

Desde la administración departamental, a través de la Secretaría del Interior y la UDEGERD Quindío, se mantiene comunicación y seguimiento con las autoridades municipales y organismos de socorro.

La administración departamental recuerda a la ciudadanía que esta actividad sísmica corresponde a los movimientos que actualmente se presentan en el área de Chaparral, y que no está relacionada con el sismo registrado el pasado 10 de agosto. Asimismo, el llamado es a no compartir cadenas, audios o publicaciones sin verificar, y a consultar únicamente los canales oficiales del SGC y de las autoridades de gestión del riesgo.

Así mismo hace un llamado a mantener la tranquilidad, sin dejar de lado la preparación. Colombia y particularmente el Quindío se encuentran en una región de actividad sísmica, por lo que es fundamental conocer las rutas de evacuación y los lugares seguros, contar con un kit básico de emergencias y atender las recomendaciones de las autoridades.

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En el Quindío establecen el monitoreo para evitar afectaciones debido a la alta sismicidad que se ha registrado en los últimos días

El secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez dijo que es preocupante el panorama por la recurrencia de estos movimientos telúricos que incluso ha tenido una incidencia en el municipio cordillerano de Génova por lo que fueron suspendidas las clases de manera preventiva.

Envío un llamado especial a la ciudadanía para que estén precavidos a cualquier situación y que es fundamental que se informen a través de los canales oficiales para evitar desinformación y alarma innecesaria sobre este tipo de hechos.

Enfatizó que realizan el monitoreo correspondiente para evitar afectaciones en medio de estos sismos que se han presentado por lo que cuentan con la alerta correspondiente desde el puesto de mando unificado con los ingenieros estructurales y los organismos de socorro de los diferentes municipios.

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Más de 100 predios amenazan ruina en uno de los municipios más afectados del Quindío tras el terremoto, avanzan las demoliciones

Tras más de un mes del terremoto se generan las intervenciones correspondientes para avanzar en la reconstrucción en uno de los municipios más golpeados.

Precisamente el secretario de Gobierno de Montenegro, Mauricio Cárdenas evidenció la complejidad de la situación porque son más de 12 mil afectados y más de 100 predios que ya pasaron por el consejo municipal de gestión del riesgo y que amenazan ruina. Aseguró que un proceso de demolición debe contar con unos lineamientos y protocolos por eso no es fácil el camino, sin embargo, avanzan en el mismo.

Explicó que el costo es alto puesto que la demolición de un predio puede estar cercano a los 30 millones de pesos por lo que es complejo y es fundamental el apoyo del Gobierno Nacional.

Envío un llamado precisamente para que tengan consideración porque, aunque deben diligenciar la documentación no lo entiende la comunidad y requieren intervención urgente en cuanto a ayudas como los subsidios de arrendamiento que estarían destinados para 1.300 familias en el municipio.

Precisamente en las últimas horas se cumplió la demolición donde funcionaba hace 47 años el hogar infantil Pilatunas en el municipio de Montenegro y que resultó seriamente afectado por el terremoto del 10 de agosto, fueron momentos de tristeza y dolor por parte de los colaboradores y los padres de familia

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El alcalde del municipio de Calarcá, Sebastián Ramos dijo que actualmente tienen toda la alcaldía en la casa de la cultura tras las afectaciones que sufrieron por el sismo.

Fue claro que continúan brindando apoyo en los albergues dispuestos para los damnificados por el terremoto por lo que cuentan con 22 familias que permanecen allí recibiendo la atención correspondiente.

Reconoció que al inicio del albergue se generó una complejidad en materia de intolerancia puesto que las familias se peleaban por las ayudas que llegaban por lo que no permiten su ingreso y se hace de manera organizada desde un centro de acopio para que el proceso sea de la mejor manera.

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El alcalde del municipio de Filandia, Duberney Pareja se mostró inconforme con la situación tras la emergencia porque considera el apoyo no ha sido el esperado lo que no permite una efectividad en las intervenciones que se requieren en materia de afectaciones.

Fue claro que es muy escéptico de que los recursos lleguen al territorio porque son muchas las necesidades y se requiere la ayuda correspondiente en el menor tiempo entendiendo que ya pasó un mes de la tragedia.

Sostuvo que una de las promesas es que les brindarán 100 mejoramientos de vivienda para la zona rural, sin embargo, aclaró que no alcanza a ser el 7% de la problemática del municipio.

A pesar de lo anterior dijo que cuentan con el apoyo de los empresarios, del exterior y el comercio para lograr salir adelante y superar la crisis que dejó el terremoto en este municipio turístico del departamento.

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El gobernador del Quindío Juan Miguel Galvis, aunque entiende la preocupación de los alcaldes por las demoras en las soluciones por parte del gobierno nacional frente a la emergencia por el terremoto, pero señalo que todo en lo público tiene muchos procedimientos y proceso que cumplir

El mandatario señaló “Hoy quiero darle claridad al tema. A veces vemos que las administraciones municipales están en desacuerdo con un gobierno nacional, pero tenemos que entender y quiero ser muy claro, los recursos públicos no son como si fuera una empresa privada. Todo tiene un procedimiento, todo tiene que hacerse a través de unos requerimientos que se tienen. Por eso hoy le pido a los alcaldes paciencia.

El gobernador sobre los recursos regionales indicó “al inicio de del terremoto le dije a los alcaldes de Quimbaya Montenegro que eran los más afectados que les iba a dar 1000 millones de pesos. Apenas hasta ayer firmé la resolución porque se inició todo un proceso, teníamos que esperar los decretos presidenciales que se demoraron 28 días y hoy pues estamos nosotros ya entregándole 1000 millones de pesos tanto para Montenegro y 1000 millones de pesos tanto para Quimbaya que es tan importante para que puedan recoger los escombros hacer las demoliciones pertinentes”

Ese decreto que hizo que se hizo también va a ser para hacerle algunos estudios o análisis estructurales a algunas edificaciones que no se tienen los recursos y pues obviamente para algunos mejoramientos o si se alcanza mejoramientos de vivienda.

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¿Se va a tener alivios tributarios los quindianos ante esta emergencia? El gobernador respondió “Claro que sí, ya lo estamos alistando, estamos sacando ya estos alivios y pues para mí hoy lo que se pretende es que en el mes de diciembre tengan el 80% de todas esas deudas que se tienen con el departamento tanto vehiculares, de salud, de todo lo que hoy se pueda tener allí en el departamento del Quindío puedan tener el 80% de descuento y se va bimestral el otro año, o sea que cada 2 meses se va a empezar a rebajar a 70, 60, 50 y hasta el 40%.

Gobernador, ¿ya se reunió con la coordinadora del Fondo Milagro?

No, me hicieron una llamada. Hoy estamos a la espera de que nos reunamos con ella que creo que será fundamental porque ellos son los que van a reconstruir el departamento del Quindío y hoy siempre se lo he dejado claro. Yo no tengo injerencia y no quiero tener injerencia como gobernador del Quindío, pero en ejecución, en recursos públicos lo que quiero es que el Fondo Milagro haga la ejecución total de las obras.

¿Por qué? Porque es muy claro. Yo me voy en 1 año y 3 meses, 1 año y 4 meses y van a quedar esas construcciones allí. Por lo tanto, quiero que tenga ese Fondo Milagro la responsabilidad de hacerle seguimiento de que ellos mismos ejecuten todas las obras y que lo dejen al 100%.

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Según la alcaldía de Armenia en el marco del contrato para la recolección de escombros, el proceso alcanza actualmente un 64 % de avance, con más de 2.300 metros cúbicos de material recogido. Las labores se han desarrollado en las 10 comunas de Armenia, permitiendo atender los sectores afectados y avanzar de manera organizada en la remoción de los residuos generados por la emergencia.

De manera paralela, los equipos técnicos de la Secretaría de Infraestructura mantienen las visitas a los predios reportados, realizando la verificación de las condiciones de las estructuras y las evaluaciones técnicas de habitabilidad, además de atender aquellos casos en los que se identifica algún riesgo para los habitantes o para la comunidad.

Seguimos evidenciando los riesgos que representan varias edificaciones en Armenia luego del terremoto del 10 de agosto.

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Este edificio abandonado ubicado en la carrera 16 #22 - 43, diagonal a Ventanilla Verde en pleno centro de Armenia, amenaza riesgo por todos sus costados, es evidente el deterioro y la caída de elementos al andén y a la fachada.

Aunque hay una señalización y alguna ubicación de cintas amarillas que advierten del riesgo no es suficiente frente al paso de los peatones que incluso se ubican en los costados a pesar de las grietas y elementos sueltos que podrían caer.

En este edificio funcionó hace varios años Telearmenia y luego fue el centro de atención de la compañía de telefonía Movistar, pero hace varios meses está abandonado y luego del terremoto el deterioro es evidente y el riesgo ante los daños que provocó el sismo lo convierten en una edificación peligrosa.

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La Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ realizó visitas técnicas en diferentes sectores de Quimbaya, Calarcá, La Tebaida y Armenia para identificar posibles afectaciones sobre los recursos naturales y acompañar a los municipios en la gestión del riesgo luego del terremoto del 10 de agosto.

Durante las jornadas de campo, profesionales de la entidad han evaluado situaciones relacionadas con movimientos en masa, deslizamientos de tierra, taponamientos y obstrucciones de fuentes hídricas, con el propósito de identificar posibles impactos ambientales y establecer recomendaciones que contribuyan a su manejo y mitigación.

Las acciones han estado orientadas al acompañamiento y a la realización de visitas técnicas por movimientos de remoción en masa en los sectores de Clementina, Grisales, Buenos Aires y La Estación, en Quimbaya. Asimismo, se realizaron visitas en el corregimiento de Barcelona y en el río Santo Domingo, en Calarcá”, explicó Angélica Aranzazu, profesional especializada de la CRQ.

La funcionaria agregó que, en el municipio de La Tebaida, los profesionales de la Corporación realizaron inspecciones en la vereda La Popa y en los sectores conocidos como Cabo Verde, La Brisa y Guayacán, donde se evidenciaron desplazamientos del suelo y movimientos de remoción en masa.

La Corporación hace un llamado a la ciudadanía para mantener las medidas de prevención, especialmente en sectores donde se hayan presentado movimientos del terreno, afectaciones de fuentes hídricas u otras situaciones asociadas al movimiento telúrico, y reportar oportunamente cualquier condición que pueda representar un riesgo ambiental.

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Hasta este viernes 25 de septiembre, Comfenalco Quindío mantendrá abiertas las postulaciones extraordinarias al subsidio de mejoramiento de vivienda, en sus modalidades urbana y rural, medida adoptada por la entidad para apoyar a las familias afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto.

Esta convocatoria se dirige a los hogares afiliados a la Caja que resultaron damnificadas, que puedan ser verificados en el censo correspondiente y que cumplan con las condiciones establecidas para acceder al beneficio.

Para la modalidad de mejoramiento urbano, el valor del subsidio alcanza un techo de 18 salarios mínimos mensuales legales vigentes —SMMLV—, equivalentes a $31.516.290 para 2026. En el caso del mejoramiento rural, el beneficio se extiende a 22 SMMLV, iguales a $38.519.910.

Entre las condiciones establecidas para esta convocatoria se encuentra que los ingresos del hogar no superen los 4 SMMLV, además de cumplir con los demás requisitos y presentar la documentación requerida para el proceso de postulación.

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Los interesados pueden realizar su postulación de acuerdo con el procedimiento dispuesto por Comfenalco Quindío y consultar los requisitos en los canales oficiales de la Caja. También pueden recibir orientación presencial en las oficinas de Vivienda, ubicadas en el edificio Comfenalco, calle 16 # 15-22, torre B, segundo piso, en Armenia.

La atención se realiza de lunes a jueves, de 7:30 a. m. a 11:30 a. m. y de 1:30 p. m. a 5:00 p. m.; y los viernes, de 7:30 a. m. a 11:30 a. m. y de 1:30 p. m. a 4:30 p. m.Los servicios de Vivienda de Comfenalco Quindío son gratuitos y no requieren intermediarios. Con esta convocatoria extraordinaria, la Caja continúa disponiendo sus recursos y capacidades para acompañar a las familias afiliadas afectadas por la emergencia y contribuir a su proceso de recuperación.

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El alcalde del municipio de Filandia sostuvo que no se hizo efectiva la tarifa diferencial en peajes del Eje Cafetero anunciada por el anterior gobierno

Recordemos que el Gobierno Nacional del expresidente Gustavo Petro había anunciado la implementación de tarifas diferenciales en cinco estaciones de peaje de la concesión Autopistas del Café, entre esos el de Circasia que beneficiaba a los municipios de Filandia y Salento en el Quindío.

El alcalde del municipio de Filandia, Duberney Pareja señaló que eso fue una mentira ya que nunca se hizo efectiva. Lamentó que haya sido parte de dicha situación porque considera engañó a su pueblo tras llamarlos a llenar documentos con el fin de que fueron beneficiados con esa iniciativa y al final resultó ser una mentira del gobierno anterior.

Resaltó que ese Peaje entre Armenia y Pereira no debería existir porque en estos momentos con tanta problemática en la que son muchas las afectaciones dicho peaje permanece intacto, pero si el panorama fuera al contrario ya hubiera sido reconstruido.

Mencionó que no conoce alguien que haya sido beneficiado con el cobro de 700 pesos por trayecto por lo que pagan los más de 20 mil pesos de los que ni siquiera se han salvado en medio de la emergencia por el terremoto.

Vale anotar que en el mes de julio se habían inscritomás de 400 vehículos del municipio para ser beneficiados con la medida anunciada por el gobierno anterior.

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Información de servicio, fue habilitado luego de dos meses el paso a dos carriles en la vía la línea entre Quindío y Tolima en el municipio de Cajamarca luego de la intervención al derrumbe que afectó la carretera

El director general del Instituto Nacional de Vías, Invías), Dr. Juan Camilo Ostos Romero, fortaleció la capacidad operativa y técnica para atender, con una inversión de $2.000 millones, el punto crítico ubicado en el PR 47, en Cajamarca. Gracias a este trabajo, el corredor cuenta nuevamente con circulación a dos carriles, más de un mes antes de la fecha prevista inicialmente.

El sector fue recibido por la actual administración con una afectación que obligaba a mantener el tránsito restringido a un solo carril y con un cronograma que establecía la habilitación para el mes de noviembre. Desde el inicio del Gobierno, se reforzaron las labores con equipos adicionales y jornadas continuas durante 24 horas para acelerar la intervención y reducir las afectaciones sobre la movilidad.

La intervención tiene un impacto que trasciende el ámbito local, debido a la importancia de este corredor logístico para Colombia y el suroccidente del país. El paso urbano por Cajamarca ya presentaba altos niveles de congestión y la restricción generaba mayores tiempos de desplazamiento para los usuarios de la vía nacional.

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Los trabajos se ejecutaron en turnos continuos de 24 horas, dadas las condiciones y características del terreno. La intervención requirió, además, que los operarios desarrollaran diferentes actividades suspendidas sobre el talud.

Entre las principales labores realizadas se encuentran la instalación de anclajes activos, recubrimiento con concreto lanzado y malla, construcción de drenajes y estabilización del talud, acciones orientadas a mejorar las condiciones de seguridad y estabilidad del sector.

La intervención sobre el PR 47 continuará hasta completar las actividades técnicas previstas para la estabilización del talud. Mientras avanzan estos trabajos, se mantiene la circulación a dos carriles, lo que permite mejorar las condiciones de movilidad en este corredor estratégico.

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El representante a la Cámara por el Quindío, Jesús Bedoya, expuso a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, las principales obras que el departamento necesita para mejorar su conectividad y fortalecer su desarrollo.

En la Comisión Sexta, puso en conocimiento la situación de la ruralidad quindiana, que cuenta con 1.600 kilómetros de vías terciarias que también requieren atención, y señaló como prioridades la modernización del Aeropuerto El Edén, la doble calzada Calarcá–La Paila y la culminación de la doble calzada Armenia–Calarcá.

También destacó la importancia de finalizar la doble calzada Armenia–Montenegro–Quimbaya–Cartago, una vía clave para el turismo y la integración regional. Además, invitó a la ministra a recorrer el departamento para conocer directamente estas necesidades y avanzar en proyectos determinantes para la movilidad, la competitividad y la calidad de vida de los quindianos.

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CRQ verifica denuncia por presunta extracción de oro en el río San Juan, en Génova

Un motor y varios indicios asociados a una posible actividad minera artesanal fueron encontrados durante una visita de verificación realizada por la CRQ en la vereda Las Brisas. No había personas realizando labores de extracción al momento del procedimiento.

Una denuncia sobre una posible extracción de oro aluvial en el río San Juan llevó a la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) hasta la vereda Las Brisas, en el municipio de Génova, donde un equipo técnico realizó una visita de verificación para establecer las condiciones ambientales del sector.

Durante el recorrido, realizado el pasado 17 de septiembre, profesionales del área de Minería de la Subdirección de Regulación y Control Ambiental de la CRQ encontraron indicios que podrían estar relacionados con el desarrollo de actividades de minería artesanal para la extracción de material metálico, específicamente oro aluvial.

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Uno de los principales hallazgos fue un motor ubicado en el área, cuyas características y condiciones de ubicación podrían estar relacionadas con labores de extracción mediante medios mecánicos.

Sin embargo, durante la inspección no se encontró personal realizando actividades de extracción ni equipos en operación.

La presencia de la autoridad ambiental estuvo orientada a verificar posibles actividades que puedan generar afectaciones sobre los recursos naturales, especialmente sobre el río San Juan, y recopilar información técnica que permita determinar las acciones que correspondan dentro de las competencias de la CRQ.

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En el corregimiento El Caimo, zona rural de Armenia, el alcalde de Armenia, James Padilla García, hará entrega oficial de 1 kilómetro de vía rehabilitada con pavimento asfáltico, una obra que fue terminada en marzo y puesta al servicio de la comunidad, mejorando las condiciones de movilidad y conectividad de este sector.

El proyecto contó con una inversión total entre obra e interventoría de $2.015.955.207 millones, fue ejecutado por el Consorcio CGJ y tuvo la supervisión permanente de la Secretaría de Infraestructura. “

Además de la rehabilitación del kilómetro de vía, el proyecto contempló la construcción de 2.300 metros lineales de cunetas, la instalación de dos sumideros y seis metros lineales de tubería PVC de 36 pulgadas con pared estructural, mejorando el manejo de las aguas lluvias y las condiciones de la vía. También se instalaron 18 señales de tránsito y se realizó la demarcación con líneas reflectivas, para un total de 3.450 metros lineales de demarcación.

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En Armenia la mala disposición de residuos por parte de los ciudadanos continúa siendo una problemática que afecta diferentes sectores. Aunque son los mismos ciudadanos que realizan este tipo de acciones, algunos señalan que es culpa de la empresa, la cual realiza varias jornadas de limpieza y embellecimiento con el objetivo de evitar puntos de contaminación por la mala cultura ciudadana.

Se ha evidenciado que algunos ciudadanos entregan residuos a habitantes de calle o los dejan en espacios públicos, donde posteriormente son manipulados y terminan afectando la movilidad, las zonas verdes e incluso las fuentes hídricas.

Una muestra de esta situación se evidenció el pasado jueves en el barrio Bosques de Pinares, donde EPA realizó una jornada de recolección y logró retirar aproximadamente seis toneladas de residuos. Entre los elementos encontrados había colchones, mesas, madera, muebles y otros enseres.

Residuos que no deberían terminar en el espacio público, debido a que desde EPA cuenta con un servicio de recolección de residuos especiales gratuita y domiciliaria, la cual puede ser agendada a través de la línea WhatsApp 3228938033.

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Con el propósito de fortalecer la cultura de la prevención y la gestión del riesgo, la Universidad La Gran Colombia realizó con integrantes de la comunidad Grancolombiana la charla académica “Amenaza sísmica, vulnerabilidad y riesgo”, un espacio orientado a ampliar los conocimientos sobre los factores asociados a las emergencias de origen sísmico y la importancia de estar preparados para actuar de manera adecuada ante estas situaciones.

La charla estuvo a cargo del ingeniero Faber Mosquera Álvarez, egresado del programa de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad La Gran Colombia – Armenia, quien cuenta con una amplia trayectoria académica y profesional en los campos de la gestión del riesgo, la prevención y la atención de emergencias.

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Como parte de la continuidad académica adoptada por la Universidad del Quindío tras las afectaciones ocasionadas por el sismo del pasado 10 de agosto, 80 estudiantes de Medicina continúan sus prácticas clínicas en diferentes instituciones de salud del departamento, donde fortalecen su formación y contribuyen al desarrollo de las actividades asistenciales.

Las prácticas clínicas rotativas se desarrollan enel Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios, Red Salud Armenia E.S.E. y la E.S.E. Hospital La Misericordia de Calarcá, en áreas como pediatría, medicina interna, cirugía y ginecología y obstetricia.

Actualmente, los estudiantes realizan sus jornadas prácticas durante la mañana y complementan su formación teórica en horas de la tarde mediante actividades presenciales y virtuales.

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En deportes, Con una inversión de $7.118 millones, un valor de interventoría de $671.845.138 y un avance cercano al 26 %, avanzan las obras de renovación total del estadio San José de Armenia La intervención tiene un plazo de ejecución de seis meses y está programada para finalizar a cierre de 2026.

El propósito es que el estadio San José se convierta en un espacio de encuentro y desarrollo para deportistas, clubes y comunidades de Armenia y del departamento del Quindío”, afirmó Wilson Herrera Osorio, director del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia, Imdera.

El proyecto también se direcciona hacia una de sus etapas principales, como es la instalación de la grama sintética. El material ya fue adquirido por el contratista y se prevé su llegada durante los primeros días de octubre, con el inicio de la instalación proyectado entre finales de ese mes y comienzos de noviembre.

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De otro lado, Camilo Ortiz, gerente de Indeportes Quindío, informó que la entidad recibirá $37.083.450 en bienes y servicios para poner en marcha la iniciativa “Hackathon Juntos Reconstruimos el Quindío”, seleccionada por el Ministerio del Deporte en el marco de la convocatoria Hackathon Nacional de Actividad Física 2026 ‘Las ideas que ponen en movimiento al país’.

Una hackathon es un espacio de trabajo intensivo en el que personas o equipos desarrollan, en un tiempo determinado, ideas, soluciones o proyectos innovadores frente a un problema específico.

Por su parte, las iniciativas seleccionadas se centran en el desarrollo de acciones en los territorios relacionadas con la promoción de la actividad física como herramienta para mejorar la salud de la ciudadanía y construir tejido social.

Rosemberg Rivera, coordinador área técnica de Indeportes explicó “En el departamento, se apuntó a fomentar los Hábitos de Estilo de Vida Saludable: la cita es el 10 de octubre en Calarcá, con presencia de participantes de los 12 municipios del Quindío, en una jornada de reencuentro tras el terremoto del 10 de agosto”

La propuesta del Quindío obtuvo 82 puntos sobre 100 en el proceso de evaluación, en el que se tuvieron en cuenta criterios como innovación y creatividad, viabilidad técnica y pertinencia, escalabilidad, sostenibilidad y contribución social, calidad de la presentación, apoyo territorial, gestión de recursos y priorización territorial. Quindío es ícono nacional en Hábitos de Estilo de Vida Saludable.