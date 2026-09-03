Sistema integrado para recaudo de pasajes del transporte público en Bogotá ya está en SECOP

TransMilenio pone en marcha nueva forma de pago del pasaje para los usuarios de estaciones Portal Norte y El Tiempo - Cámara de Comercio. Imagen de referencia. Crédito: Getty Images.

Bogotá D.C

El Sistema Interoperable de Recaudo (SIR) es una iniciativa del Distrito Capital que busca unificar el modo de recaudo de pasajes de los sistemas de transporte público en Bogotá para facilitar la experiencia de los ciudadanos.

Luego de que el pasado 29 de julio no continuara la licitación de este proyecto, ya que recibió varias observaciones y revisiones técnicas, jurídicas y financieras del proyecto, la Alcaldía vuelve a publicarla en el SECOP II.

“Este es un proyecto de ciudad que estamos construyendo entre todos y que tiene un propósito muy claro: poner a los usuarios en el centro y ofrecerles mayor agilidad, confianza, seguridad y facilidad. El tiempo que nos hemos tomado para escuchar, recibir aportes y ajustar el proyecto ha sido fundamental para construir una solución que responda a las necesidades de Bogotá y que incorpore mejores herramientas y tecnologías”, agregó Pedro Mauricio Gutiérrez, gerente de TransMilenio.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá recibió observaciones y aportes de empresas y actores especializados del sector, los cuales fueron objeto de revisión y análisis. Estos aportes, según la entidad, permitieron identificar oportunidades de mejora y aspectos que requerían ser considerados en la estructuración de la iniciativa, así como avanzar en una revisión de la arquitectura prevista para el SIR.

Como resultado de este análisis, se definieron ajustes relevantes en la concepción y estructuración de la iniciativa, dando lugar a un nuevo proceso de acercamiento al mercado.

La Secretaría Distrital de Movilidad, TRANSMILENIO S.A. y la Empresa Metro de Bogotá S.A. publicaron en SECOP II el proceso de cotización SDM-COT-100-2026, orientado a conocer las capacidades, soluciones, experiencias y condiciones técnicas y económicas de empresas especializadas en sistemas de recaudo, tecnología e interoperabilidad aplicadas al transporte.

“Hoy damos un paso concreto para hacerlo realidad con la publicación del proceso de contratación en SECOP II, que nos permitirá avanzar en la implementación de un sistema cada vez más integrado, con el usuario en el centro”, puntualizó la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz.