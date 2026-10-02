Sergei Vagin: Embajada de Rusia agradece a autoridades colombianas deportar al ciudadano ruso

La representación diplomática rusa en Bogotá reconoció que el ciudadano ruso hizo parte de un proceso penal por ‘delitos económicos’ pero rechazó su vinculación con grupos criminales y espionaje. (Foto: Captura de Pantalla, Embajada de Rusia en Bogotá, Caracol Radio)

La Embajada de Rusia en Colombia se pronunció sobre la detención con fines de extradición del ciudadano ruso Serguei Vaguin tras acusaciones de espionaje, financiación de actos vandálicos durante el paro nacional de 2021 y contactos con grupos criminales.

Los delitos

La Embajada critica que Vaguin haya sido señalado de tener vínculos con grupos armados ilegales “y las acusaciones que se le imputaban de casi que atentar contra el orden constitucional de Colombia”.

La representación diplomática rusa en Bogotá recuerda que el ciudadano ruso fue detenido en Colombia en marzo de 2022 y se le abrió un proceso penal “por tres cargos de carácter exclusivamente económico: concierto para delinquir, transferencia no consentida de activos y acceso abusivo a un sistema informático”.

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Estos delitos estaban relacionados a “sus actividades no autorizadas relacionadas con apuestas deportivas (…) El ciudadano ruso permaneció en los centros penitenciarios colombianos hasta agosto de 2025, cuando fue puesto en libertad condicional”.

Tras su detención, la Embajada rusa agradece a las autoridades colombianas por adoptar la decisión de deportarlo a Rusia.

‘No me voy a ir de Colombia’

La detención del ciudadano ruso ocurrió luego de que la Unidad Investigativa de Caracol Radio revelase que la Fiscalía nunca investigó los indicios de espionaje y nexos de Vaguin con el ELN o la presunta financiación de las protestas de 2021.

Tras estas revelaciones, Caracol Radio conversó con el ciudadano ruso quien negó haber tenido relación con el Paro Nacional de 2021 resaltando que la publicación de vídeos de las manifestaciones fue mal interpretada por el entonces gobierno de Iván Duque, “interpretaron que en estos videos yo los estaba enviando al propio Kremlin”

Escuche la entrevista: “Fue una mala interpretación del gobierno Duque”: habla ruso señalado de “espionaje” y vandalismo

En esta conversación, el ciudadano ruso dijo que no tenía pensado abandonar el país tras estos señalamientos que calificó como información falsa. Caracol Radio conoció que la orden de expulsión obedeció a que entró al país en 2016 con permiso de turista que nunca renovó y que tampoco solucionó su estado migratorio.

Sergei Vagin, el ciudadano ruso fue señalado por la inteligencia militar en 2022, de presuntamente, ejecutar tareas de inteligencia y de supuestos nexos con la guerrilla del ELN. Recuperó la libertad por vencimiento de témrinos en 2025 y anda por las calles de Colombia a pesar de una resolución de Migración Colombia que ordena su deportación. Ampliar Sergei Vagin, el ciudadano ruso fue señalado por la inteligencia militar en 2022, de presuntamente, ejecutar tareas de inteligencia y de supuestos nexos con la guerrilla del ELN. Recuperó la libertad por vencimiento de témrinos en 2025 y anda por las calles de Colombia a pesar de una resolución de Migración Colombia que ordena su deportación. Cerrar

24 horas después

“En menos de 24 horas, una investigación articulada con la Policía Nacional y la DIPOL (Dirección de Inteligencia Policial) permitió capturar al ciudadano ruso Sergei Vagin. Se le aplicará la medida administrativa de expulsión del país por atentar contra la seguridad nacional”, señaló el presidente Abelardo de la Espriella a través de sus redes sociales.

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El mandatario reiteró que el detenido aparece relacionado en informes de inteligencia con actividades de espionaje, financiación de actos vandálicos durante las protestas sociales de 2021 y contactos con el ELN.

El Gobierno no detalló, por el momento, cuándo se hará efectiva la expulsión.