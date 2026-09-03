Suspenden temporalmente convenio entre Cancillería e Imprenta Nacional para expedición de pasaportes/ Getty Images / Felix Andres Montana Otalora

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la suspensión de la ejecución del Convenio Interadministrativo Específico 001 de 2025 y del CI-005 de 2026, suscritos entre el Fondo Rotatorio de la Cancillería y la Imprenta Nacional de Colombia, junto con todos los contratos y convenios que se deriven de ellos.

Asimismo, dictaminó a la Cancillería, al Fondo Rotatorio, a la Imprenta Nacional y a la Imprensa Nacional-Casa de la Moneda de Portugal presentar, en un plazo de 20 días hábiles, un informe sobre el estado real de la operación, la ubicación de las libretas de pasaporte, las condiciones de seguridad de los lugares donde se encuentran y donde son personalizadas, así como la identidad de todos los terceros que intervienen en la cadena de producción.

La suspensión se mantendrá hasta que dicha información sea debidamente acreditada.

Además, pidió adoptar de inmediato todas las medidas necesarias para que la expedición de pasaportes siga funcionando sin interrupción mientras dure la suspensión. La apelación se concede en el efecto devolutivo, de modo que la medida rige desde ya.

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