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04 sep 2026 Actualizado 13:32

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Barranquilla

Resultados de las loterías y chances del 3 de septiembre: consulte los ganadores de la jornada

Los sorteos de loterías y chances dejaron nuevos ganadores en distintas regiones del país. Revise aquí los números favorecidos y las series correspondientes.

Loterías y juegos de azar.

Loterías y juegos de azar. / getty images

Loterías y juegos de azar.

Juan Camilo Suárez

Barranquilla
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Miles de apostadores estuvieron atentos este jueves a los resultados de las principales loterías y chances de Colombia. Entre los sorteos más destacados de la jornada se encuentran las loterías de Bogotá y Quindío, además de los juegos de Astro Sol y Astro Luna.

Resultados de chances del día

  • Antioqueñita 1: 6095 – Serie 7
  • Dorado Mañana: 0820 – Serie 9
  • Cafeterito Día: 1766 – Serie 5
  • Saman Día: 1692
  • Chontico Día: 2909 – Serie 5
  • Paisita Día: 9439 – Serie 7
  • Fantástica Día: 8614 – Serie 1
  • Pijao Día: 1910 – Serie 9
  • Culona Día: 6390
  • Sinuano Día: 1780 – Serie 5
  • Caribeña Día: 2561 – Serie 3
  • Motilón Día: 6400 – Serie 6
  • Dorado Tarde: 4859 – Serie 6
  • Antioqueñita Tarde: 0010 – Serie

Más información

Resultados de chances de la noche

  • Paisita Noche: 9662
  • Chontico Noche: 3544 – Serie 1
  • Culona Noche: 7987
  • Fantástica Noche: 6294 – Serie 9
  • Motilón Noche: 5048 – Serie 2
  • Cafeterito Noche: 9718 – Serie 4
  • Super Chontico Noche: 0768 – Serie 9
  • Dorado Noche: 6251 – Serie 7
  • Sinuano Noche: 7196 – Serie 3
  • Caribeña Noche: 9935 – Serie 8
  • Astro Sol: 0038 – Signo Leo
  • Astro Luna: 4703 – Signo Capricornio

Resultados de loterías:

  • Lotería del Quindío: 8498 – Serie 173
  • Lotería de Bogotá: 3427 – Serie 006

Los apostadores pueden consultar los canales oficiales de cada operador para verificar premios y condiciones de pago. En caso de resultar ganador, es recomendable conservar el billete o comprobante de la apuesta para adelantar el proceso de reclamación.

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