Resultados de las loterías y chances del 3 de septiembre: consulte los ganadores de la jornada
Los sorteos de loterías y chances dejaron nuevos ganadores en distintas regiones del país. Revise aquí los números favorecidos y las series correspondientes.
Miles de apostadores estuvieron atentos este jueves a los resultados de las principales loterías y chances de Colombia. Entre los sorteos más destacados de la jornada se encuentran las loterías de Bogotá y Quindío, además de los juegos de Astro Sol y Astro Luna.
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Resultados de chances del día
- Antioqueñita 1: 6095 – Serie 7
- Dorado Mañana: 0820 – Serie 9
- Cafeterito Día: 1766 – Serie 5
- Saman Día: 1692
- Chontico Día: 2909 – Serie 5
- Paisita Día: 9439 – Serie 7
- Fantástica Día: 8614 – Serie 1
- Pijao Día: 1910 – Serie 9
- Culona Día: 6390
- Sinuano Día: 1780 – Serie 5
- Caribeña Día: 2561 – Serie 3
- Motilón Día: 6400 – Serie 6
- Dorado Tarde: 4859 – Serie 6
- Antioqueñita Tarde: 0010 – Serie
Más información
Resultados de chances de la noche
- Paisita Noche: 9662
- Chontico Noche: 3544 – Serie 1
- Culona Noche: 7987
- Fantástica Noche: 6294 – Serie 9
- Motilón Noche: 5048 – Serie 2
- Cafeterito Noche: 9718 – Serie 4
- Super Chontico Noche: 0768 – Serie 9
- Dorado Noche: 6251 – Serie 7
- Sinuano Noche: 7196 – Serie 3
- Caribeña Noche: 9935 – Serie 8
- Astro Sol: 0038 – Signo Leo
- Astro Luna: 4703 – Signo Capricornio
Resultados de loterías:
- Lotería del Quindío: 8498 – Serie 173
- Lotería de Bogotá: 3427 – Serie 006
Los apostadores pueden consultar los canales oficiales de cada operador para verificar premios y condiciones de pago. En caso de resultar ganador, es recomendable conservar el billete o comprobante de la apuesta para adelantar el proceso de reclamación.