Resultados de las loterías y chances del 3 de septiembre: consulte los ganadores de la jornada

Miles de apostadores estuvieron atentos este jueves a los resultados de las principales loterías y chances de Colombia. Entre los sorteos más destacados de la jornada se encuentran las loterías de Bogotá y Quindío, además de los juegos de Astro Sol y Astro Luna.

Resultados de chances del día

Antioqueñita 1: 6095 – Serie 7

Dorado Mañana: 0820 – Serie 9

Cafeterito Día: 1766 – Serie 5

Saman Día: 1692

Chontico Día: 2909 – Serie 5

Paisita Día: 9439 – Serie 7

Fantástica Día: 8614 – Serie 1

Pijao Día: 1910 – Serie 9

Culona Día: 6390

Sinuano Día: 1780 – Serie 5

Caribeña Día: 2561 – Serie 3

Motilón Día: 6400 – Serie 6

Dorado Tarde: 4859 – Serie 6

Antioqueñita Tarde: 0010 – Serie

Resultados de chances de la noche

Paisita Noche: 9662

Chontico Noche: 3544 – Serie 1

Culona Noche: 7987

Fantástica Noche: 6294 – Serie 9

Motilón Noche: 5048 – Serie 2

Cafeterito Noche: 9718 – Serie 4

Super Chontico Noche: 0768 – Serie 9

Dorado Noche: 6251 – Serie 7

Sinuano Noche: 7196 – Serie 3

Caribeña Noche: 9935 – Serie 8

Astro Sol: 0038 – Signo Leo

Astro Luna: 4703 – Signo Capricornio

Resultados de loterías:

Lotería del Quindío: 8498 – Serie 173

Lotería de Bogotá: 3427 – Serie 006

Los apostadores pueden consultar los canales oficiales de cada operador para verificar premios y condiciones de pago. En caso de resultar ganador, es recomendable conservar el billete o comprobante de la apuesta para adelantar el proceso de reclamación.