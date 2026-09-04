“Va a venir desorden social en la Sierra Nevada por liderar estructura de ‘Bendito Menor’”: Experto

En medio de un operativo Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Naín’ o ‘Bendito Menor’, uno de los principales objetivos de las autoridades en el Caribe y señalado como cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada murió junto a su pareja alias ‘Bebecita’.

El operativo conjunto del Ejército y la Policía se desarrolló en la noche de este jueves 3 de septiembre en Riohacha, La Guajira.

Para conocer más de lo que viene tras esta muerte, en el programa 6AM W de Caracol Radio, Julio Sánchez Cristo habló con el investigador y experto, Lerber Dimas, quien aseguró que va a venir una disputa por el poder.

¿Qué significa que ‘Bendito Menor’ haya muerto?

“Alias ‘Bendito menor’ se había convertido en una figura con validación social muy grande, porque era un criminal muy importante en la Guajira, y fue dado de baja junto a su esposa, alias la bebecita, y dos de sus de sus guardaespaldas. Pero alias ‘el menor’ era la persona que desafió al presidente Gustavo Petro, y que también había desafiado al presidente Abelardo de la Espriella, a través de sus redes sociales, era un criminal alto, perverso”, indicó el experto.

Versiones de su muerte:

Ante diferentes versiones que indican que algunos de sus compañeros que estaban inconformes con alias ‘Bendito Menor’ habrían dado información de su ubicación, el experto aseguró que es muy probable que hay sido de esa forma.

“Él estaba realmente metido en problemas serios y a él lo estaba buscando un grupo especial también de las mismas autodefensas conquistadoras de la Sierra porque se había declarado en disidencia de esa organización y porque además el nivel de exposición que hizo generó un pánico colectivo frente a este grupo y los puso a todos en el radar pero también había información de que la inteligencia de los Estados Unidos y de la DEA también estaba ayudando a localizarlo”.

Noticia en desarrollo

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: