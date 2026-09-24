Junior regresó al Metropolitano y estrenó la nueva grama híbrida

Después de varios meses de trabajos en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Junior de Barranquilla volvió a pisar su casa para cumplir un entrenamiento oficial. La jornada se desarrolló desde las 8:00 de la mañana y tuvo como protagonista a la nueva grama híbrida instalada en el terreno de juego.

Los jugadores del conjunto rojiblanco pusieron nuevamente a rodar el balón en el escenario, en una sesión que también permitió evaluar las condiciones y el comportamiento del nuevo césped durante la práctica deportiva.

El regreso al Metropolitano tuvo un significado especial para Sebastián Viera, quien ahora dirige al equipo después de haber defendido durante años el arco del Junior. El técnico recordó sus años como jugador y destacó la impresión que le produjo volver al escenario.

“La verdad, muy lindo. Soñaba siempre con estar acá cuando esto estuviera, así como lo que es hoy, es un monstruo, es impresionante. Yo jugué acá más de 300 partidos y hoy cuando entré por el túnel, ya lo vi diferente, me impactó”.

Viera también expresó su deseo de que el equipo pueda volver a disputar sus partidos ante los aficionados en el renovado escenario.

“Para mí es una felicidad enorme, vamos a debutar en él, ojalá que este Metro vea mucha alegría, que lo llenemos”.

Los jugadores probaron la nueva cancha

Durante el entrenamiento, el plantel tuvo la oportunidad de familiarizarse con la superficie híbrida, mientras se realizaban pruebas sobre su comportamiento.

Teófilo Gutiérrez también destacó las condiciones del nuevo terreno de juego y su impacto para los futbolistas.

“Es una grama muy linda, de un estadio espectacular, de un estadio a otro nivel”.

El delantero resaltó particularmente la respuesta del balón sobre la superficie y las condiciones que ofrece para los jugadores.

“En la grama corre muy bien la pelota y cuida muy bien las articulaciones, y eso es muy importante para nosotros los jugadores”.

La práctica marcó así el regreso del Junior al Metropolitano, un escenario que se encuentra en proceso de renovación y que próximamente volverá a recibir al equipo rojiblanco y a sus hinchas.