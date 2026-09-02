Drones y explosivos: la escalada terrorista de grupos armados tras posesión de De La Espriella

Desde el 8 de agosto, un día después de la posesión presidencial, ELN y disidencias de las Farc han mantenido una ofensiva contra unidades e instalaciones de la Fuerza Pública en diferentes regiones del país, con especial impacto en Norte de Santander, Cauca y Cesar. Este recuento recoge algunos de los ataques de mayor impacto registrados durante las primeras semanas del nuevo Gobierno.

Una de las modalidades que más se ha repetido es el uso de drones cargados con explosivos. En Norte de Santander se registraron ataques contra unidades militares en Convención, El Carmen y Ábrego. En este último municipio, el 15 de agosto, el ELN atacó inicialmente con drones y posteriormente con ráfagas de fusil a tropas que prestaban seguridad en la vía hacia Ocaña: murió un soldado y otros cinco militares resultaron heridos.

La ofensiva criminal continuó el 21 de agosto, cuando fueron atacadas casi simultáneamente con drones explosivos tres instalaciones de la Policía en Norte de Santander: Campo Dos y Petrólea, en Tibú, y La Ye de Astilleros, en El Zulia. En esas acciones no hubo personas lesionadas.

En Cauca también se han presentado ataques contra estaciones de Policía y unidades militares.

Entre los hechos está la ofensiva contra la estación de Policía de El Tambo, mediante drones cargados con explosivos y ráfagas de fusil, y el ataque del 30 de agosto contra el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento N.° 29, en El Estrecho, Patía, atribuido a la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.

Cesar ha sido otro de los principales focos de las acciones. En Pelaya, tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.° 3 fueron atacadas con drones y sistemas de lanzamiento. En una de las acciones fueron utilizados más de 40 artefactos explosivos y dos soldados resultaron heridos.

Posteriormente, el 29 de agosto, un ataque con drones y explosivos contra la estación de Policía de Pailitas dejó tres policías heridos.

El hecho más reciente y uno de los de mayor impacto ocurrió la noche del 31 de agosto en Los Patios, Norte de Santander, donde fue detonado un vehículo cargado con dinamita frente a la estación de Policía.

El automotor utilizado para cometer el atentado había sido hurtado en 2024. La acción dejó un civil muerto y 11 personas heridas, entre ellas dos policías. Las autoridades señalaron al ELN y específicamente a alias ‘David’ y ‘Nay’ de haber planeado el atentado.

Los ataques registrados desde el 8 de agosto muestran cómo los grupos armados ilegales han combinado drones cargados con explosivos, artefactos improvisados, sistemas artesanales de lanzamiento y ráfagas de fusil para atacar a la Fuerza Pública. Norte de Santander, Cauca y Cesar concentran varios de los hechos de mayor impacto ocurridos durante las primeras semanas del nuevo Gobierno