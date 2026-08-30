Ataque con drones y explosivos contra estación de Policía en Pailitas, Cesar, dejó tres heridos

En las ultimas semanas se han presentado varios ataques con drones, contra la Fuerza Pública.

Un nuevo ataque con artefactos explosivos y drones fue perpetrado contra la estación de Policía de Pailitas, Cesar, dejando hasta el momento tres personas heridas, quienes fueron trasladadas al Hospital Helí Moreno Blanco para recibir atención médica.

Las autoridades adelantan las verificaciones para establecer los responsables de la acción y reforzaron las medidas de seguridad en el municipio.

El ataque se registra en medio de una semana marcada por acciones violentas en el Cesar.

El miércoles, tropas del Ejército que adelantaban operaciones contra estructuras del ELN en zona rural de Pelaya fueron atacadas y, al día siguiente, otro pelotón del Batallón Especial Energético y Vial N.° 3 fue blanco de un ataque en el que fueron empleados más de 40 dispositivos explosivos, dejando dos soldados heridos.

Además, el 27 de agosto fue afectada con explosivos la línea férrea y un tren de la empresa Drummond en El Paso; posteriormente, cuatro presuntos integrantes del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN fueron capturados en ese municipio y señalados de haber participado en esa acción.

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