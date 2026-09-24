Un juez ordena restablecer el acceso a la Casa Blanca a los medios de comunicación vetados por Trump

El juez federal Timothy Kelly ha ordenado restablecer el acceso de las cadenas CNN, MS NOW y el periódico Politico a la Casa Blanca, tras haber sido vetados de las instalaciones oficiales por orden del presidente Donald Trump.

En un fallo emitido la madrugada de este jueves y al que tuvo acceso EFE, el juez considera probable que el veto se produjera sin el «debido proceso adecuado» para los medios afectados, y ordena devolverles de inmediato las acreditaciones de prensa que se les retiraron el pasado viernes.

Se trata de una orden de emergencia con efecto temporal, que estará en vigor durante 14 días, es decir, hasta el próximo 8 de octubre, y el acceso de esos medios a la Casa Blanca debe mantenerse al menos «hasta que este tribunal emita otra orden o hasta que caduque» la medida anunciada este jueves.

Anulación temporal del veto

El juez del Tribunal de Distrito de Washington DC da así la razón a los medios vetados por Trump, que solicitaban esa orden temporal de emergencia mientras se examina el fondo del caso.

El argumento de los periodistas afectados -un total de 78, según Político- es que la retirada de sus credenciales constituía una represalia por el contenido de sus informaciones y una violación de la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión.

La decisión se produce horas después de una audiencia en la que el juez cuestionó este miércoles que Trump retirara los pases de prensa sin establecer antes reglas claras y sin una notificación a tiempo.

“La regla general es que se debe proporcionar a las personas una notificación y una oportunidad de ser escuchadas antes de que el Gobierno les prive de un interés protegido por la Constitución”, escribió Kelly en su fallo.

Los medios afectados no recibieron una notificación sobre la posibilidad de apelar la decisión de Trump hasta este miércoles, cinco días después de que se les confiscaran sus acreditaciones tras un repentino anuncio del presidente en sus redes sociales el viernes.

Además, el juez considera que no hay hechos que demuestren el argumento del Gobierno de Trump de que «la revocación de las acreditaciones de los demandantes protegería la seguridad nacional» de EE.UU., y recuerda que, cuando anunció el veto, el presidente se centró más en la supuesta «negatividad» de los medios hacia él.

El veto de Trump ha generado un gran revuelo y ha derivado en la decisión de otras cadenas de televisión de suspender la cobertura conjunta de los actos del presidente en el sistema de rotación denominado «pool», y ha constreñido la difusión de imágenes del mandatario durante la Asamblea General de la ONU.