Gobernación del Cesar ofrece recompensa de $100 millones tras ataques con drones

Hasta 100 millones de pesos ofreció la Gobernación del Cesar por información que permita identificar y capturar a los responsables de operar drones utilizados en ataques contra la Fuerza Pública.

La decisión fue anunciada durante la instalación de un Puesto de Mando Unificado, liderado por la gobernadora Elvia Milena Sanjuan, como respuesta a la escalada de acciones violentas atribuidas a grupos armados ilegales en el departamento.

El secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, explicó que la información ciudadana será clave para avanzar en los procesos de captura y judicialización.

“Se ha tomado la decisión por parte de la señora gobernadora de ofertar hasta 100 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los operadores de drones en cada uno de los municipios del departamento del Cesar. Esa información va a ser valiosísima para darle de inmediato a la Fuerza Pública”, señaló Esquivel.

Ataques recientes encendieron las alertas

El anuncio se produce tras el ataque registrado en Pailitas, donde drones lanzaron artefactos explosivos contra una estación de Policía, dejando tres uniformados heridos. Uno de ellos tuvo que ser trasladado a Valledupar para recibir atención médica.

Frente a esta situación, las autoridades indicaron que buscan anticiparse a nuevas acciones violentas y lograr la ubicación de quienes estarían detrás del uso de estos dispositivos.

Municipios priorizados por las autoridades

La estrategia tendrá especial atención en La Gloria, Pelaya, Pailitas, Tamalameque y Curumaní, municipios del sur del Cesar donde se han reforzado las acciones de seguridad tras recientes ataques contra la Fuerza Pública.

La Gobernación habilitó las líneas 314-361-1898 y 314-358-7212 para que la ciudadanía entregue información que permita avanzar en las investigaciones.

La recompensa hace parte de las conclusiones del Puesto de Mando Unificado, en el que participaron autoridades departamentales, Ejército y Policía, ante el incremento del uso de drones en acciones violentas en el Cesar.