Marco Rubio visitará Colombia para reunirse con Abelardo de la Espriella, esto se sabe

El secretario de Estado estadounidense visitará el país para conversar con el mandatario colombiano sobre temas de cooperación bilateral, comercio y diplomacia. (Foto: Caracol Radio / Getty)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, realizará una visita oficial a Colombia la semana del 7 de septiembre. El centro de su agenda será un encuentro de alto nivel con el presidente Abelardo de la Espriella.

La reunión sería en la ciudad de Barranquilla el 8 de septiembre.

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Se espera que en los próximos días la Cancillería colombiana y el Departamento de Estado confirmen el itinerario oficial de la visita de Marco Rubio.

Se contempla que la agenda de trabajo incluya la intervención de distintos funcionarios del Gobierno nacional para trabajar en aspectos como:

Intercambio comercial.

Seguridad regional.

Cooperación diplomática.

El viaje del secretario de Estado ocurre semanas después de la conversación telefónica entre Marco Rubio y el presidente de la Espriella, una llamada que fijó un nuevo canal de diálogo directo y relacionamiento entre Colombia y Estados Unidos.

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La primera conversación

La llamada entre Rubio y de la Espriella ocurrió el 18 de agosto. El mandatario colombiano aseguró que Estados Unidos tenía la disposición de suspender temporalmente los aranceles del 12,5 % a los productos de su país para aliviar a los empresarios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

“Hay que surtir un trámite para lograrlo y existe toda la disposición por parte del Gobierno de los Estados Unidos para avanzar en ese propósito. He dado instrucciones al ministro de Comercio, Mauricio Gómez, para que viaje hoy mismo a Washington y se ponga personalmente al frente de este tema”, agregó el presidente en X en referencia a los aranceles.