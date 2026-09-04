Eduar Triana pide más apoyo para el campo boyacense y protección para los campesinos

Bogotá

El representante a la Cámara por Boyacá, Eduar Triana, hizo un llamado al ministro de Agricultura,Indalecio Dangond, para fortalecer el apoyo, la inversión y el acompañamiento al sector rural del departamento, destacando el papel de Boyacá como uno de los principales productores agrícolas del país.

Triana pidió que se fortalezcan los procesos de capacitación, transformación y comercialización de productos, así como la construcción de centros de acopio que permitan agregar valor a las cosechas y mejorar los ingresos de las familias campesinas.

“Boyacá es un departamento muy productor, ministro. Es un departamento agricultor. Allá producimos, somos los mayores productores de papa, de cebolla. También producimos caña y panela”, indicó Triana.

El congresista también puso sobre la mesa la necesidad de proteger a los agricultores durante las crisis ocasionadas por fenómenos climáticos o por la caída de los precios de los productos, tomando como ejemplo la situación que han afrontado los paperos en el departamento.

“Para nosotros es muy triste ver que en un departamento como Boyacá los paperos hayan tenido que regalar la papa, un bulto de papa en cinco mil y diez mil pesos. Eso da tristeza. Y los intermediarios vendiendo la papa a 50 mil”.

Frente a esta problemática, anunció que trabajará en la radicación de un proyecto de ley que busca establecer mecanismos de protección para los productores cuando enfrenten pérdidas por heladas, inundaciones o crisis de precios.

“Vamos a radicar un proyecto de ley, obviamente con esa técnica, con el ministerio, para que eso sea ley de la República y podamos beneficiar a los productores campesinos, no sólo de Boyacá, sino de todo el país”.

Otro de los asuntos que preocupa al representante es el relevo generacional. Según Triana, cada vez es más frecuente encontrar fincas donde los productores advierten que no hay suficiente mano de obra, mientras los jóvenes campesinos migran hacia las ciudades.

“El campo colombiano se está envejeciendo. Hay mucho por sembrar, pero ¿quién va a trabajar? ¿Quién va a ser la mano de obra? Por eso, ministro, hay que pararle muchísimas bolas a ese tema, porque el campo se está envejeciendo y nuestros jóvenes se están yendo”, añadió.

Ante este panorama, el congresista planteó acercar la educación superior a las zonas rurales como una estrategia para que los jóvenes encuentren oportunidades de formación sin tener que abandonar sus territorios.

“Una de las propuestas que también le vamos a poner sobre la mesa, ministro, es llevar la universidad agraria al campo, porque hijo de campesino que toca Bogotá, que toca la ciudad, créame que es tal vez el 10% de que vuelva nuevamente”, indicó el congresista.

Finalmente, Eduar Triana insistió en que la capacitación y el acompañamiento pueden convertirse en herramientas para fortalecer el relevo generacional y garantizar la continuidad de la producción agrícola en Boyacá.

“Pero si les llevamos capacitación, yo sé que ellos nos van a ayudar a sacar el campo adelante”, enfatizó.