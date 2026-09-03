Gloria Yaneth Manrique asume la Secretaría de Salud de Boyacá con retos en vacunación y medicamentos

El acceso a medicamentos y el flujo de recursos para hospitales también hacen parte de las prioridades de la nueva secretaria de Salud.

Boyacá

La nueva secretaria de Salud de Boyacá, Gloria Yaneth Manrique Abril, habló sobre los principales retos que tendrá al frente de esta dependencia durante su participación en el lanzamiento de la estrategia Escuadrón Vital, realizado en el Teatro Bicentenario de Tunja.

La funcionaria destacó que uno de los principales propósitos será fortalecer las acciones de promoción y prevención en los municipios del departamento, así como las estrategias de vacunación y el trabajo de los equipos básicos de salud.

“Son muchísimos retos. Me siento muy complacida por esa voluntad que tuvo el ingeniero Carlos Amaya, a quien agradezco profundamente ese voto de confianza para integrar su gabinete y para llegar a trabajar en una sectorial maravillosa que a mí me llena el alma”, señaló.

La secretaria también reconoció que existen desafíos importantes en materia de vacunación y aseguró que se buscará fortalecer las estrategias para mejorar los resultados del departamento frente a otras regiones del país.

“Está, por un lado, la promoción y prevención, que se hace y que se continuará desarrollando a lo largo y ancho del departamento, trabajando con los equipos básicos y con todas las estrategias de salud. La vacunación es un tema muy importante y tenemos grandes retos para fortalecer las estrategias que se han planteado”, explicó.

Otro de los asuntos que tendrá especial atención durante su gestión será el relacionado con el acceso a medicamentos y el flujo de recursos hacia las instituciones prestadoras de servicios de salud.

“También trabajaremos en todos los temas relacionados con medicamentos, porque es una situación que pone en riesgo la atención de los usuarios. Haremos ese acompañamiento a los gerentes para procurar que se realicen esos giros y mantener el equilibrio”, indicó.

Finalmente, Manrique Abril aseguró que el objetivo central de su gestión será garantizar una atención adecuada a los usuarios y proteger la vida de los boyacenses.

“Sobre todo, lo más importante es trabajar por los usuarios y proteger la vida de ellos”, enfatizó.

Gloria Yaneth Manrique Abril cuenta con estudios de posgrado y maestría relacionados con el sector salud y cerca de 22 años de experiencia en cargos directivos de instituciones sanitarias. Ha ocupado cargos gerenciales en hospitales de Socha, Moniquirá y Valle de Tenza, en Boyacá, además de Chocontá, en Cundinamarca.