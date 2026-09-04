De nuevo sobreocupación en el Hospital San Rafael de Tunja

Tunja

El reporte más reciente del Hospital San Rafael de Tunja advierte que la situación más crítica se encuentra en el área de ginecoobstetricia, servicio que registra una ocupación del 325%. A eso se suma el área de urgencias, que alcanza el 206% de ocupación, con 166 pacientes que permanecen a la espera de una cama para continuar su atención. La presión también se refleja en la unidad de cuidados intensivos, la UCI neonatal tiene una ocupación del 139%, mientras que la de adultos llega al 123%.

Verónica Tovar, jefe de urgencias del hospital hizo un llamado a la comunidad para que solo asista al hospital ante urgencias vitales y propuso como alternativas evaluar la atención domiciliaria o en servicios de baja complejidad, con el propósito de descongestionar las áreas que actualmente presentan mayor presión en el hospital y lanzó está solicitud.

“A nuestra comunidad que aquellas condiciones que puedan ser resueltas de manera segura en otras instituciones pueden acudir oportunamente a estos servicios. En realidad, desde nuestro servicio urgencias vamos a continuar prestando la atención, pero debemos decir que priorizaremos de acuerdo con la condición clínica y la clasificación de los pacientes”.