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04 sep 2026 Actualizado 11:28

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Tunja

De nuevo sobreocupación en el Hospital San Rafael de Tunja

Ginecoobstetricia y urgencias son los servicios más congestionados

Hospital Universitario San Rafael de Tunja.

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El reporte más reciente del Hospital San Rafael de Tunja advierte que la situación más crítica se encuentra en el área de ginecoobstetricia, servicio que registra una ocupación del 325%. A eso se suma el área de urgencias, que alcanza el 206% de ocupación, con 166 pacientes que permanecen a la espera de una cama para continuar su atención. La presión también se refleja en la unidad de cuidados intensivos, la UCI neonatal tiene una ocupación del 139%, mientras que la de adultos llega al 123%.

Verónica Tovar, jefe de urgencias del hospital hizo un llamado a la comunidad para que solo asista al hospital ante urgencias vitales y propuso como alternativas evaluar la atención domiciliaria o en servicios de baja complejidad, con el propósito de descongestionar las áreas que actualmente presentan mayor presión en el hospital y lanzó está solicitud.

A nuestra comunidad que aquellas condiciones que puedan ser resueltas de manera segura en otras instituciones pueden acudir oportunamente a estos servicios. En realidad, desde nuestro servicio urgencias vamos a continuar prestando la atención, pero debemos decir que priorizaremos de acuerdo con la condición clínica y la clasificación de los pacientes”.

El servicio de urgencias del Hospital San Rafael de Tunja tiene una sobreocupación del 206% Foto | Caracol Radio

El servicio de urgencias del Hospital San Rafael de Tunja tiene una sobreocupación del 206% Foto | Caracol Radio

El servicio de urgencias del Hospital San Rafael de Tunja tiene una sobreocupación del 206% Foto | Caracol Radio

El servicio de urgencias del Hospital San Rafael de Tunja tiene una sobreocupación del 206% Foto | Caracol Radio

Narda Guarín

Narda Guarín

Periodista, Licenciada en Ciencias Sociales y Económicas, Abogada y especialista en Derecho Constitucional...

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