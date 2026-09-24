“Tenemos un pirómano que nos está causando mucho daño”: alcalde de Pesca, Edgar Ricardo Gámez Amaya

Las autoridades trabajan para contener el fuego e investigan quien está detrás de la emergencia.

Pesca

El alcalde de Pesca, Edgar Ricardo Gámez Amaya se mostró preocupado por un incendio forestal que ha destruido cerca de 25 hectáreas de vegetación y que se acerca al municipio de Firavitoba. Advirtió que hay una persona que estaría provocando las llamas.

“El incendio tristemente sigue avanzando y tristemente tengo que manifestarlo. Existe un pirómano en este sector. Existe una persona que nos está haciendo daño, nos está generando un desgaste grande, institucional. Ya pusimos las denuncias pertinentes para que se hagan investigaciones correspondientes, pero les cuento que hoy en este momento estamos en el punto con bomberos de Pesca, de Firavitoba, Sogamoso, Ejército Nacional, la comunidad y con los brigadistas del municipio”.

Confirmó que el miércoles tuvieron apoyo aéreo de la Gobernación de Boyacá y este jueves se espera que envíen un helicóptero para apoyar los trabajos en tierra.

“Les quiero comentar igualmente que ayer el gobernador nos colaboró con un helicóptero que hizo varias descargas y hoy llega nuevamente para colaborar con el fin de poder liquidar este incendio, que ya ha afectado aproximadamente 25 hectáreas”.

Dijo el alcalde de Pesca, Edgar Ricardo Gámez Amaya que la zona de la emergencia es de difícil acceso para los bomberos y voluntarios y le pidió a la fiscalía que avance en las investigaciones para dar con el responsable de haber iniciado el fuego.

“Invito a la Fiscalía y a la misma policía que nos ayuden a hacer todo ese trabajo de investigación para poder llegar a las personas que nos están causando estas emergencias. Que nos colaboren y no se vuelvan a prestar estas situaciones”.

El alcalde de Pesca confirmó que en la zona de la emergencia no hay viviendas en riesgo, pero lamentó el daño a la flora y la fauna que dejará el incendio.