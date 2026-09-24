Más de 150 soldados y seis helicópteros mantienen operativo contra incendio en Villa de Leyva
La operación también cuenta con aeronaves no tripuladas que ya acumulan más de 15 horas de vuelo.
Más de 150 soldados del Ejército, seis helicópteros y capacidades de la Fuerza Aérea, la Policía y la Defensa Civil continúan desplegados para controlar el incendio forestal que afecta sectores de Chíquiza y el Santuario de Fauna y Flora Iguaque, en Boyacá.
De acuerdo con el Puesto de Mando Unificado, la emergencia amaneció con un 90 % de control, aunque todavía permanecen puntos activos que son atendidos por los equipos en tierra y aire.
El Ejército mantiene en la zona a más de 150 uniformados de los batallones de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres y Sucre, quienes trabajan en el ataque directo a los focos, la construcción de líneas de defensa y el ingreso a sectores de difícil acceso.
La operación también cuenta con aeronaves no tripuladas que ya acumulan más de 15 horas de vuelo para localizar puntos calientes, establecer coordenadas y orientar las descargas de los helicópteros.
En el componente aéreo fueron dispuestos seis helicópteros: dos contratados por la Gobernación de Boyacá y uno de la Fuerza Aérea, uno de la Policía, uno del Ejército y uno de Ocensa.
La Fuerza Aérea realizó durante la primera jornada cerca de 35 descargas con aproximadamente 14.000 galones de agua y ocho galones de retardante. En la mañana siguiente efectuó otras 19 descargas, con cerca de 8.500 galones de agua y tres galones de retardante.
La Policía Nacional también mantiene más de 80 uniformados en Villa de Leyva y Chíquiza. Integrantes de PONALSAR intervienen puntos calientes, mientras Carabineros apoyan la búsqueda y rescate de fauna en el área del santuario.
Además, las autoridades abrieron una noticia criminal para establecer las causas del incendio. La Gobernación de Boyacá y la Policía ofrecen hasta 45 millones de pesos de recompensa por información que permita identificar a los responsables. Los datos pueden entregarse a través de la línea 123.
La Defensa Civil, por su parte, ha activado 94 voluntarios y mantiene brigadas forestales, carrotanques, ambulancias y vehículos 4x4 para apoyar las labores de emergencia y la atención de los rescatistas.
El gobernador Carlos Amaya señaló que las operaciones se concentran en La Castellana, Mesopotamia, el sector del Hotel Arcoíris y la cabeza del incendio, ubicada en una zona de difícil acceso dentro del Santuario de Fauna y Flora Iguaque. Según el mandatario, cerca de 800 hectáreas del área protegida resultaron afectadas.
Las autoridades mantienen activo el Puesto de Mando Unificado y continuarán con las operaciones terrestres y aéreas hasta lograr la liquidación total del incendio.