Más de 150 soldados y seis helicópteros mantienen operativo contra incendio en Villa de Leyva

Más de 150 soldados del Ejército, seis helicópteros y capacidades de la Fuerza Aérea, la Policía y la Defensa Civil continúan desplegados para controlar el incendio forestal que afecta sectores de Chíquiza y el Santuario de Fauna y Flora Iguaque, en Boyacá.

De acuerdo con el Puesto de Mando Unificado, la emergencia amaneció con un 90 % de control, aunque todavía permanecen puntos activos que son atendidos por los equipos en tierra y aire.

El Ejército mantiene en la zona a más de 150 uniformados de los batallones de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres y Sucre, quienes trabajan en el ataque directo a los focos, la construcción de líneas de defensa y el ingreso a sectores de difícil acceso.

La operación también cuenta con aeronaves no tripuladas que ya acumulan más de 15 horas de vuelo para localizar puntos calientes, establecer coordenadas y orientar las descargas de los helicópteros.

En el componente aéreo fueron dispuestos seis helicópteros: dos contratados por la Gobernación de Boyacá y uno de la Fuerza Aérea, uno de la Policía, uno del Ejército y uno de Ocensa.

Más de 150 soldados y seis helicópteros mantienen operativo contra incendio en Villa de Leyva. Crédito: MinDefensa. Ampliar Más de 150 soldados y seis helicópteros mantienen operativo contra incendio en Villa de Leyva. Crédito: MinDefensa. Cerrar

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La Fuerza Aérea realizó durante la primera jornada cerca de 35 descargas con aproximadamente 14.000 galones de agua y ocho galones de retardante. En la mañana siguiente efectuó otras 19 descargas, con cerca de 8.500 galones de agua y tres galones de retardante.

La Policía Nacional también mantiene más de 80 uniformados en Villa de Leyva y Chíquiza. Integrantes de PONALSAR intervienen puntos calientes, mientras Carabineros apoyan la búsqueda y rescate de fauna en el área del santuario.

Además, las autoridades abrieron una noticia criminal para establecer las causas del incendio. La Gobernación de Boyacá y la Policía ofrecen hasta 45 millones de pesos de recompensa por información que permita identificar a los responsables. Los datos pueden entregarse a través de la línea 123.

La Defensa Civil, por su parte, ha activado 94 voluntarios y mantiene brigadas forestales, carrotanques, ambulancias y vehículos 4x4 para apoyar las labores de emergencia y la atención de los rescatistas.

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El gobernador Carlos Amaya señaló que las operaciones se concentran en La Castellana, Mesopotamia, el sector del Hotel Arcoíris y la cabeza del incendio, ubicada en una zona de difícil acceso dentro del Santuario de Fauna y Flora Iguaque. Según el mandatario, cerca de 800 hectáreas del área protegida resultaron afectadas.

Las autoridades mantienen activo el Puesto de Mando Unificado y continuarán con las operaciones terrestres y aéreas hasta lograr la liquidación total del incendio.

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