Procuraduría intensifica seguimiento a la respuesta por incendio forestal en Villa de Leyva

La Procuraduría también hace seguimiento a la coordinación del apoyo aéreo y a las medidas para proteger a la comunidad y los recursos naturales.

Villa de Leyva

La Procuraduría General de la Nación intensificó el seguimiento a las acciones adelantadas por las autoridades para atender el incendio forestal que afecta a Villa de Leyva, Boyacá, y que, de acuerdo con la información reportada por el Ministerio Público, ha afectado cerca de 290 hectáreas.

Desde el pasado sábado, funcionarios de la Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial, la Regional de Instrucción de Boyacá y la Provincial de Instrucción de Chiquinquirá verifican las medidas adoptadas por las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

El seguimiento incluye la activación de los consejos municipales y departamentales de gestión del riesgo, el cumplimiento de los planes de contingencia y el funcionamiento de la Sala de Crisis de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, desde donde se coordina el apoyo de helicópteros para atender la emergencia.

La Procuraduría señaló que continuará con las labores de vigilancia y articulación entre las instituciones, con énfasis en las medidas destinadas a proteger a la comunidad y los recursos naturales que puedan resultar afectados por el incendio.