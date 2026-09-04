Chiquinquirá revive el Sorteo Villa Republicana tras más de 22 años

Chiquinquirá

Después de más de dos décadas, Chiquinquirá volverá a realizar el Sorteo Extraordinario Villa Republicana, una iniciativa que fue recuperada por la Administración Municipal y cuyo billete ya fue presentado oficialmente. El sorteo se realizará el próximo 19 de septiembre y tendrá un costo de 20.000 pesos.

El alcalde de Chiquinquirá, Jefferson Caro, explicó que la jornada de lanzamiento comienza con un encuentro con los loteros del municipio, quienes recibieron elementos distintivos para promover la venta del sorteo.

“A las 8 de la mañana se hará un desayuno con los loteros del municipio, donde se les entregará una camiseta y una cachucha para que se identificaran con lo que va a ser el Sorteo Extraordinario Villa Republicana y para motivarlos también para que nos ayuden a vender muchos billetes”.

Posteriormente, se realizó una rueda de prensa en la que fueron presentados los detalles de esta nueva edición del sorteo, que representa para la administración municipal la recuperación de una tradición que llevaba más de 22 años sin realizarse.

“Estamos muy motivados, muy contentos de poder recuperar este sorteo que hace más de 22 años que no se hacía. Y pues que este dinero de alguna manera beneficiará a alguna parte de él, a la salud de nuestro municipio”.

Caro Casas recordó que recuperar el sorteo fue uno de los objetivos que se planteó desde el comienzo de su administración, pese a las dificultades y a las advertencias de quienes consideraban que el proceso no tendría éxito.

“Cuando yo empecé en la alcaldía, pues nos propusimos eso y varias personas me decían que no, que ya lo habían intentado todos los alcaldes y que no lo habían podido lograr. Pero pues yo dije: no, imposible, no lo podamos recuperar”.

Según explicó el mandatario, el proceso encontró un respaldo jurídico en una norma relacionada con la creación del Sorteo Extraordinario Villa Republicana, lo que permitió avanzar en la recuperación de esta iniciativa.

“Había una norma que nos ayudó para poderlo recuperar. No fue tan fácil, pero creo que todas las cosas se dieron. Todos los actores nos pusimos a favor del mismo y de buscar que se pudiera realizar y, por fortuna, lo pudimos hacer”.

El alcalde invitó a los ciudadanos a adquirir el billete del sorteo, cuyo precio fue establecido en20.000 pesos, valor que, según señaló, busca facilitar la participación de los habitantes.

“El billete es de 20 mil pesos, no es muy costoso y está muy bonito también para la colección. Cuesta 20 mil pesos. Es bien asequible para que todas las personas puedan adquirirlo”.

La Administración Municipal espera que el regreso del Sorteo Villa Republicana no solo permita recuperar una tradición de Chiquinquirá, sino también generar recursos que contribuyan a sectores prioritarios, entre ellos la salud del municipio.