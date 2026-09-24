“Se les reintegra 0 pesos”: MinJusticia sobre bienes de quienes se sometan

El ministro de Justicia, Iván Cancino, entregó nuevos detalles sobre el proyecto de ley de sometimiento que prepara el Gobierno y fue enfático al descartar que los integrantes de estructuras criminales puedan quedarse con parte de los bienes obtenidos de manera ilícita.

Cancino explicó que la iniciativa está próxima a pasar por las instancias de revisión antes de ser presentada al Congreso.

“Ya va a entrar a Comité de Política Criminal, después pasará al Consejo de Política Criminal”, aseguró el ministro al ser consultado sobre cuándo será presentado el proyecto.

Uno de los puntos que genera mayor interés es qué ocurrirá con los bienes de las organizaciones criminales que decidan acogerse a la ley. Frente a la posibilidad de que exista algún tipo de recompensa o devolución económica por entregar ese patrimonio, Cancino fue contundente.

“Los bienes mal habidos no pueden ser objeto de recompensa, de tal manera que tienen que entregarlos como requisito para que se sometan y se les reintegra 0 pesos”, afirmó.

De esta manera, la entrega de los bienes ilícitos sería una de las condiciones para acceder a los beneficios contemplados en el proyecto. El Gobierno ha explicado que la iniciativa busca establecer un mecanismo de sometimiento para estructuras armadas no estatales, sin otorgarles reconocimiento político.

Rebajas de pena, pero sin suspender extradiciones

Durante las últimas semanas también se han conocido detalles sobre los beneficios judiciales que contempla la propuesta.

El Gobierno ha hablado de rebajas de entre el 30 % y el 50 % de las penas para integrantes de grupos armados no estatales que decidan someterse y cumplan las condiciones establecidas en la ley.

Sin embargo, el Ejecutivo ha insistido en que el sometimiento no significará la suspensión de las órdenes de captura ni de los procesos de extradición.

La propuesta tampoco contempla diálogos políticos con las estructuras armadas. El propósito, según ha explicado el Gobierno, es que los integrantes de estas organizaciones se sometan a la justicia bajo unas condiciones previamente establecidas.

¿Procuradores fuera de las audiencias judiciales?

En medio de las discusiones sobre las reformas a la justicia, el ministro Iván Cancino también respondió al procurador general, Gregorio Eljach, frente a los rumores sobre un proyecto para retirar a los procuradores de las audiencias judiciales.

Cancino aseguró que esa posibilidad no ha sido discutida por el Gobierno y que tampoco hace parte de las prioridades de la agenda de justicia.

El ministro señaló que la discusión está concentrada en otros cambios al sistema penal, entre ellos la eliminación de la audiencia de formulación de imputación.

La respuesta se produjo después de que el procurador general expresara preocupación por versiones sobre una eventual modificación de las funciones de los representantes del Ministerio Público dentro de los procesos penales.