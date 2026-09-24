Ataque contra delegación de la Fiscalía puso en riesgo a comunidad educativa en el Cauca

Los hechos se registraron en zona rural de Buenos Aires, Cauca. Crédito: Suministrada.

Buenos Aires - Cauca

Un ataque perpetrado, al parecer, por las disidencias de las Farc contra una comitiva de investigación de la Fiscalía puso en riesgo a la comunidad educativa de un colegio en zona rural de Buenos Aires, norte del Cauca.

Información preliminar apunta a que los hechos se registraron en el corregimiento de Timba donde la comisión de la Fiscalía realizaba actividades de investigación y fueron atacados con ráfagas de fúsil y explosivos, presuntamente, por la estructura Jaime Martínez.

Las explosiones y los disparos indiscriminados se registraron cerca al colegio local y obligaron a decenas de menores, que se encontraban en el descanso a caminar agachados buscando refugio para ponerse a salvo junto a sus profesores.

La acción violenta fue repelida por unidades del Ejército Nacional que acompañaban las actividades judiciales.

Afortunadamente además del temor y la zozobra, ningún estudiante o profesor resultó lesionado.

Sin embargo, un vehículo del CTI fue impactado en varias oportunidades, incluso una de las llantas terminó destruida. No hay reporte de funcionarios o integrantes de la Fuerza Pública lesionados.

Hasta el momento no hay un reporte oficial por parte de las autoridades en el departamento sobre la situación.

Crece el rechazo en el Cauca por las constantes acciones de los grupos armados al margen de la ley que afectan directamente a la población civil.

Uno de los sucesos más violentos se registró hace un mes en Buenos Aires cuando explosivos lanzados desde un dron en la vereda Bellavista, dejó un soldado muerto y tres más heridos.