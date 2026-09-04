Un traslado y la incautación de un celular: lo que pasó después de la entrevista de ‘Kiko’ Gómez

El abogado Gustavo Moreno anunció que asumió la defensa y vocería de Francisco ‘Kiko’ Gómez, tras los señalamientos que lo vinculan con un presunto ataque a la oficina de un procurador y la alerta que emitió un magistrado de la Corte Suprema de Justicia sobre la decisión de la Sala Penal de revertir una absolución y condenarlo por el crimen del concejal Luis López.

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