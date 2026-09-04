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04 sep 2026 Actualizado 00:45

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Política

Un traslado y la incautación de un celular: lo que pasó después de la entrevista de ‘Kiko’ Gómez

Juan Francisco &#039;Kiko&#039; Gómez | Foto: Colprensa

Juan Francisco 'Kiko' Gómez | Foto: Colprensa / German Enciso

Juan Francisco &#039;Kiko&#039; Gómez | Foto: Colprensa
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El abogado Gustavo Moreno anunció que asumió la defensa y vocería de Francisco ‘Kiko’ Gómez, tras los señalamientos que lo vinculan con un presunto ataque a la oficina de un procurador y la alerta que emitió un magistrado de la Corte Suprema de Justicia sobre la decisión de la Sala Penal de revertir una absolución y condenarlo por el crimen del concejal Luis López.

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Juan Esteban Quintero

Juan Esteban Quintero

" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...

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