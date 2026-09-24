¿Cómo saber si su puntaje ICFES es bueno? Así se lee resultado global, por prueba, percentil y más

El Examen Saber 11.º es una evaluación del Estado que mide las competencias y conocimientos básicos de quienes finalizan el nivel de educación media en Colombia.

Lea también: Resultados Saber 11: más de 500 mil estudiantes podrán consultarlos este viernes

Los resultados del examen Saber 11.° no se deben interpretar a partir del puntaje global, ya que los resultados individuales incluyen indicadores que permiten conocer el desempeño en cada una de las áreas evaluadas: Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés.

De acuerdo con el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), cada una de estas áreas tiene un puntaje de 0 a 100, así como un percentil y un nivel de desempeño.

Estas son las 10 mejores universidades de Colombia en 2026, según ranking: Quedan en 5 ciudades

¿Cómo saber si su puntaje ICFES es bueno?

El puntaje global de las pruebas resume el resultado del estudiante en el examen. Va desde 0 hasta los 500 puntos, el cual sería el puntaje perfecto que ya algunos estudiantes han logrado a lo largo de los años. En teoría, según el portal ESE Servicios Educativos, el puntaje medio sería 250, y para acceder a una beca es de 360.

Lea más: Resultados pruebas Saber 11 calendario A: ICFES anunció fecha publicación ¿Cuándo y cómo consultar?

Se consideraría que 400 puntos podrían ser una medida justa para poder obtener una beca con mayores beneficios. Sin embargo, cada universidad decide cómo evaluar y si realmente es importante tener cierto puntaje.

Es importante tener en cuenta la medida global que da el ICFES, puesto que allí se puede visualizar en qué puesto está el estudiante en comparación con otros puntajes que han sacado otros alumnos. Aquí algunas recomendaciones para saber si está en un buen puesto:

Estar por encima del 85% de la medida de otros puntajes.

Los resultados obtenidos deberán estar en un nivel alto o avanzado para acceder a becas.

Aunque no hay un número exacto para definir qué es un puntaje bueno o malo, se espera que el resultado sea superior a los 300 puntos.

¿Cómo se interpreta el percentil del Icfes?

El percentil permite saber cómo se ubica el resultado del estudiante en comparación con los resultados de la población que presentó el examen.

Existen 100 percentiles y, entre más cercano a 100 esté el estudiante, mayor será su desempeño frente a la población de referencia.

Para ejemplificar, si un estudiante está ubicado en el percentil 80, significa que su puntuación global fue superior a la del 80 % de la población evaluada, pero no significa que haya obtenido 80 puntos ni que el examen se califique sobre 100.

Para saber si un resultado del ICFES fue satisfactorio para sus objetivos, conviene revisar tres elementos principales: el puntaje global, el percentil y los resultados de cada una de las cinco pruebas.

Resultados de las pruebas Saber 11 del calendario A 2026

Según el cronograma oficial del ICFES, el viernes 25 de septiembre de 2026 se publicarán los resultados individuales del examen en la página web.

Mientras que el próximo viernes 2 de octubre de 2026 estarán disponibles los resultados individuales Validantes y Presaber, y el 23 del mismo mes, podrán consultar los puntajes por institución y secretaría de educación.

¿Cómo consultar los resultados?

Los estudiantes que quieren revisar los resultados de las pruebas Saber 11 del Calendario A y descargarlos deberán seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página web oficial del ICFES (https://www.icfes.gov.co/evaluaciones-icfes/) o en el siguiente link. Ir a la selección Resultados. En caso de no encontrarla, escribir la palabra en el buscador. Elegir el examen Saber 11 y el año en el que se presentó. Escribir el tipo de identificación y el número de documento. Completar los datos pedidos. Se van a mostrar los resultados y podrá descargarlos si lo desea.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: