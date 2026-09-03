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03 sep 2026 Actualizado 15:31

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BID financiará con 150 millones de dólares la modernización para la recolección de basura en Bogotá

El programa beneficiará a más de 520.000 hogares y 5.000 recicladores, impulsando una ciudad más limpia, resiliente e inclusiva.

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El problema de las basuras en Bogotá cada vez es más evidente en la capital del país y es que cerca de 1.000 toneladas de residuos son dejados en las calles de la capital.

Es por eso, que a través de un préstamo basado en resultados por 150 millones de dólares, el Banco Interamericano de Desarrollo financiará el fortalecimiento de los sistemas de recolección y el aprovechamiento y trazabilidad de estos residuos. Además, impulsará una estrategia para prevenir la acumulación de residuos en espacios comunes y recuperar así el espacio público de los bogotanos.

El proyecto también contribuirá a modernizar la gestión fiscal y consolidar la capacidad financiera del Distrito. Se trata de la segunda operación del programa VIP para ciudades y regiones sin garantía soberana.

Con este financiamiento, se espera que más de 520 mil hogares se beneficien con intervenciones de revitalización urbana. La valorización de más del 50% de los residuos provenientes de microbasurales y puntos críticos.

Más de 5.000 recicladores y recicladoras con acceso a mejores servicios sociales y la expansión en el valor de la base catastral de 820 a 1050 billones de pesos colombianos, que contribuirá a una mayor generación de ingresos propios por parte de la alcaldía.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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