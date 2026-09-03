BID financiará con 150 millones de dólares la modernización para la recolección de basura en Bogotá

El problema de las basuras en Bogotá cada vez es más evidente en la capital del país y es que cerca de 1.000 toneladas de residuos son dejados en las calles de la capital.

Es por eso, que a través de un préstamo basado en resultados por 150 millones de dólares, el Banco Interamericano de Desarrollo financiará el fortalecimiento de los sistemas de recolección y el aprovechamiento y trazabilidad de estos residuos. Además, impulsará una estrategia para prevenir la acumulación de residuos en espacios comunes y recuperar así el espacio público de los bogotanos.

El proyecto también contribuirá a modernizar la gestión fiscal y consolidar la capacidad financiera del Distrito. Se trata de la segunda operación del programa VIP para ciudades y regiones sin garantía soberana.

Con este financiamiento, se espera que más de 520 mil hogares se beneficien con intervenciones de revitalización urbana. La valorización de más del 50% de los residuos provenientes de microbasurales y puntos críticos.

Más de 5.000 recicladores y recicladoras con acceso a mejores servicios sociales y la expansión en el valor de la base catastral de 820 a 1050 billones de pesos colombianos, que contribuirá a una mayor generación de ingresos propios por parte de la alcaldía.