Trasladan a mujer con falla renal de Guayabetal por colapso de puente

Diana María Neiva es una mujer con falla renal que vive en la vereda Laureles de Guayabetal, una de las zonas que quedó incomunicada tras el colapso del puente El Ocal. Debido a su condición médica debe hacerse una diálisis al menos tres veces por semana.

Debido a la emergencia invernal que vive el municipio, fue trasladada en helicóptero, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y del Comando Aéreo de Combate No. 2 (CACOM 2), hasta la base militar de Apiay, en Villavicencio.

Ahí, según informó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, una ambulancia la va a trasladar a un centro médico donde podrá continuar con sus sesiones de diálisis.

La aeronave recogió a un médico, una enfermera, un psicólogo e insumos médicos para llevarlos hasta el sector aislado.

“Agradezco a la @FuerzaAereaCol y al CACOM2 por su apoyo, así como a las secretarías de Gobierno, de Salud y Gestión del Riesgo, por la coordinación y gestión necesarias para hacer posible este traslado”, señaló el gobernador Rey.

Añadió que se están analizando, caso a caso, las necesidades de los habitantes de las 11 veredas damnificadas y aislada de Guayabetal, en materia de salud, educación y acceso a servicios públicos.

“Cada uno puede estar tranquilo de que responderemos de la mejor manera, con oportunidad y garantizando sus mínimos vitales mientras dure esta emergencia”.