Capturan a ‘Firu’, francotirador de ELN señalado de planear atentado contra Abelardo De La Espriella

Este viernes, 4 de septiembre, la Policía confirmó que capturó en Ocaña, Norte de Santander, a alias ‘Firu’ o ‘Firulais’, integrante del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN y, además, señalado como especialista en acciones de francotiro.

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Señalado de planear atentado contra Abelardo De La Espriella

Incluso, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que información de inteligencia indicaba que habría sido designado por el Estado Mayor del Frente de Guerra Nororiental para participar en la planeación y ejecución de una acción armada en contra de su vida.

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Según el mandatario, la captura fue realizada por la Policía a través de Inteligencia y la DIJIN, en coordinación con la Operación Esparta.

Prontuario de ‘Firu’

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El presidente De La Espriella agregó que alias ‘Firu’ es señalado como responsable del homicidio de tres policías en Río de Oro, Cesar, y de participar en ataques contra la fuerza pública mediante francotiradores, drones con explosivos y artefactos explosivos.

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