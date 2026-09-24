Ejército recuperó en Paime, Cundinamarca, niña de 2 años secuestrada desde 20 de septiembre

Una menor de 2 años, identificada como Salomé Vásquez Sánchez, fue recuperada con vida por tropas del Grupo de Caballería Mecanizado de la Brigada 13 del Ejército, en coordinación con el CTI de Cundinamarca, en zona rural de Paime.

La menor estaba secuestrada desde el pasado 20 de septiembre. Tras ser ubicada, fue trasladada de manera inmediata al hospital municipal, donde sería sometida a valoración médica.

Las autoridades mantienen las acciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el secuestro y cómo fue localizada la menor.