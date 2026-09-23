Fuerza Pública despliega tropas, patrullajes mixtos y tiradores de alta precisión en Santa Marta

Santa Marta permanece militarizada y bajo un amplio dispositivo de seguridad tras la escalada de violencia atribuida a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, luego de la muerte de alias ‘Cholo’, señalado como segundo cabecilla de esa organización.

La respuesta de la Fuerza Pública incluye tropas del Ejército, patrullajes mixtos con la Policía, controles en las principales vías y capacidades aéreas para vigilar la ciudad y sus corredores de acceso. El despliegue se concentra especialmente en la vía Santa Marta–Riohacha y la Troncal del Caribe.

Desde el aire también se reforzó la operación: helicópteros participan en el dispositivo y cuentan con capacidades de seguridad, entre ellas personal especializado como francotiradores, para apoyar las operaciones terrestres.

La medida se toma después de una jornada marcada por quema de vehículos, disparos contra establecimientos, amenazas a comerciantes y afectaciones al transporte, en medio del paro armado de 48 horas anunciado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

La situación también golpeó la movilidad. Hubo cierres de establecimientos comerciales y suspensión o reducción del transporte público, mientras hombres armados habrían intimidado a comerciantes y conductores para obligarlos a detener sus actividades.

En las carreteras, la Fuerza Pública mantiene controles para evitar nuevos bloqueos y ataques. El Ejército está desplegado sobre la Troncal del Caribe y la vía al mar, mientras la Policía mantiene presencia en los sectores urbanos y corredores estratégicos.

El dispositivo además cuenta con el GAULA Militar, que adelanta acciones de prevención contra la extorsión y el secuestro, mientras continúan las operaciones contra la estructura criminal.

Todo esto ocurre después de la operación en Quebrada del Sol, zona rural de Santa Marta, en la que murieron siete integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, entre ellos alias ‘Cholo’, y fueron capturados otros tres. En ese procedimiento fue incautado un arsenal que incluía un fusil Barrett calibre .50, nueve fusiles, lanzagranadas y abundante munición.

Y el dispositivo seguirá aumentando: este miércoles el Ministerio de Defensa anunció la llegada de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas para reforzar la capacidad de seguridad y reacción en el Magdalena.