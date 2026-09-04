Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

04 sep 2026 Actualizado 23:20

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Orden Público

Nuevo jefe de Estado Mayor Generador de Fuerza del Ejército: cumple rol clave en la institución

El General de este puesto se encarga de toda la logística necesaria para todas las operaciones a nivel nacional.

General Edilberto Cortés

General Edilberto Cortés

General Edilberto Cortés
Añadir Caracol Radio en Google

Colombia

El brigadier general Edilberto Cortés asumió como nuevo jefe de Estado Mayor Generador de Fuerza del Ejército Nacional, después de estar al frente de la Sexta División y liderar operaciones militares en Caquetá, Putumayo y Amazonas.

Desde esta nueva responsabilidad, el oficial estará a cargo de la articulación de siete comandos funcionales del Ejército relacionados con el reclutamiento, la educación y doctrina, el manejo del personal, los ingenieros militares, las adquisiciones, la logística y la maniobra terrestre.

El general Cortés cuenta con más de 35 años de trayectoria en la institución. Es profesional en Ciencias Militares, magíster en Seguridad y Defensa Nacional y ha ocupado diferentes cargos de comando, entre ellos la dirección de Sanidad del Ejército, la comandancia de la Brigada de Selva número 26 y la Sexta División. También es piloto militar e instructor de helicópteros y acumula cerca de 4.500 horas de vuelo.

Entre los principales retos que asume está garantizar el alistamiento, los recursos y el sostenimiento necesarios para el desarrollo de las operaciones militares en todo el territorio nacional.

El oficial señaló que recibe una Jefatura con resultados importantes y que su propósito será continuar fortaleciendo las capacidades que necesitan los soldados para cumplir con su misión.

María Fernanda Latorre

María Fernanda Latorre

Comunicadora social y periodista de la universidad Sergio Arboleda. Editora judicial y periodista de...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir