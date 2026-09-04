Nuevo jefe de Estado Mayor Generador de Fuerza del Ejército: cumple rol clave en la institución

Colombia

El brigadier general Edilberto Cortés asumió como nuevo jefe de Estado Mayor Generador de Fuerza del Ejército Nacional, después de estar al frente de la Sexta División y liderar operaciones militares en Caquetá, Putumayo y Amazonas.

Desde esta nueva responsabilidad, el oficial estará a cargo de la articulación de siete comandos funcionales del Ejército relacionados con el reclutamiento, la educación y doctrina, el manejo del personal, los ingenieros militares, las adquisiciones, la logística y la maniobra terrestre.

El general Cortés cuenta con más de 35 años de trayectoria en la institución. Es profesional en Ciencias Militares, magíster en Seguridad y Defensa Nacional y ha ocupado diferentes cargos de comando, entre ellos la dirección de Sanidad del Ejército, la comandancia de la Brigada de Selva número 26 y la Sexta División. También es piloto militar e instructor de helicópteros y acumula cerca de 4.500 horas de vuelo.

Entre los principales retos que asume está garantizar el alistamiento, los recursos y el sostenimiento necesarios para el desarrollo de las operaciones militares en todo el territorio nacional.

El oficial señaló que recibe una Jefatura con resultados importantes y que su propósito será continuar fortaleciendo las capacidades que necesitan los soldados para cumplir con su misión.