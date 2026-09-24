Golpe al narcotráfico en Meta: incautan 975 kilos de cocaína en una embarcación

La Fuerza Pública incautó 975 kilogramos de clorhidrato de cocaína durante una operación de interdicción fluvial en el sector de la vereda Playa Alta, en Puerto Concordia, Meta.

El operativo fue adelantado de manera conjunta y coordinada por la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía, luego de información de inteligencia que permitió ubicar una chalupa que transportaba el cargamento.

Durante la inspección fueron encontradas 39 cajas de cartón con paquetes rectangularesque contenían la sustancia, que dio positivo para clorhidrato de cocaína. Dos hombres de nacionalidad colombiana fueron capturados.

Según las autoridades, el alijo está avaluado en más de 45 millones de dólares y representaba más de 2,4 millones de dosis que no llegaron a los mercados ilegales.

El golpe afecta, de acuerdo con la Fuerza Pública, las capacidades logísticas y financieras del GAO residual ‘Jhon Linares’, del Bloque ‘Jorge Suárez Briceño’, señalado de utilizar corredores fluviales del suroriente del país para movilizar estupefacientes.

Además de la droga, fueron incautados la embarcación, un motor fuera de borda, un teléfono celular y dinero en efectivo. Los capturados y los elementos quedaron a disposición de la Fiscalía.

La Armada señaló que durante el fin de semana fueron incautados 4.690 kilogramos de cocaína en diferentes operaciones, afectando las finanzas de organizaciones dedicadas al narcotráfico.