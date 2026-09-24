Cae red que cobraba hasta $15 millones por enviar migrantes a EEUU con falsos asilos políticos

Una red transnacional que cobraba hasta 15 millones de pesos por persona para llevar migrantes colombianos hacia Estados Unidos y luego instruirlos para presentar falsas solicitudes de asilo político fue desarticulada por la Policía Nacional, la Fiscalía y la agencia estadounidense HSI.

En la Operación ‘Thunder II’, cinco personas fueron capturadas por orden judicial en Villavicencio y Mesetas, Meta, señaladas de integrar esta organización dedicada al tráfico de migrantes y concierto para delinquir.

Según la investigación, la red ofrecía supuestos paquetes turísticos con destino inicial a México. Una vez allí, los migrantes eran trasladados por pasos no autorizados para cruzar clandestinamente la frontera suroeste de Estados Unidos.

La investigación estableció que, desde 2022, esta organización habría facilitado la salida y el ingreso irregular de más de 300 migrantes, generando millonarias rentas criminales.

Además, los integrantes de la red preparaban a los migrantes para enfrentar los controles de las autoridades estadounidenses. Si eran interceptados o detenidos, les indicaban que solicitaran asilo político y sustentaran esas solicitudes con denuncias falsas sobre supuestas amenazas de grupos armados organizados en Colombia.

Los cinco capturados serán presentados ante un juez en las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.

La Fiscalía les imputará los delitos de tráfico de migrantes y concierto para delinquir y solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario.