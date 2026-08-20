DT de Celtic se rinde ante Camilo Durán tras brillar en Champions: “En 4 partidos pagó su inversión”. (Photo by Craig Williamson/SNS Group via Getty Images) / Craig Williamson - SNS Group

Camilo Durán fue la gran figura de la jornada en los play-offs de la Champions League. El delantero colombiano anotó un doblete en la goleada 3-0 del Celtic sobre LASK, resultado que dejó prácticamente sentenciada la serie.

Aunque Durán recién firmó con el gigante escocés, ya suma tres goles y una asistencia en cuatro duelos disputados. Rendimiento que lo ha hecho ganarse elogios de sus compañeros, hinchas e incluso el mismo cuerpo técnico.

REVIVA ACÁ LOS DOS GOLES DE CAMILO DURÁN EN PLAY-OFFS DE LA CHAMPIONS LEAGUE

DT de Celtic se rinde ante Camilo Durán tras brillar en Champions

Finalizado el encuentro de ida en la Champions League, el entrenador Martin O’Neill se rindió ante el doblete y brillante rendimiento de Camilo Durán en suelo escocés. Advirtió que se trata de un jugador que tuvo una actuación “de clase mundial” y aseguró que en tan solo cuatro presentaciones ya pagó el dinero que se invirtió en su fichaje.

“Es un futbolista absolutamente brillante. Lo descubrimos hace ya bastante tiempo e intentamos ficharlo antes de lo que lo hicimos en ese momento, pero estamos muy contentos de tenerlo aquí”, señaló.

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Y complementó de manera tajante: “Sea lo que sea que hayamos pagado por Durán, creo que ya ha amortizado su inversión y apenas va por su cuarto partido… Es simplemente magnífico".

Aunque en su opinió todavía no se trata de “un jugador de clase mundial”, sí apuntó que su doblete en los play-offs de la Champions Leaguie dueron dignos de “una actuación de clase mundial”.

“No solo fue por los goles que anotó ni por cómo se enfrentó a los rivales, sino también por cómo se replegó. Si yo jugara de defensa lateral, estaría encantado de tenerlo conmigo porque me estaría haciendo el trabajo”, concluyó el entrenador norirlandés.

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