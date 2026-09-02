Camilo Durán la sigue rompiendo en Escocia: así fue su nuevo golazo en victoria del Celtic

Camilo Durán llegó al Celtic a mediados de julio y ya se ha convertido en una figura del equipo. El colombiano venía mostrando un gran nivel en el Qarabag de Azerbaiyán, pero en Escocia ha elevado ese nivel e incluso suena con fuera para llegar a la Selección Colombia para los amistosos de septiembre-octubre.

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El delantero de 24 años volvió a ser clave en una victoria de su equipo, pues marcó la apertura del marcador en el 3-0 contra Aberdeen por la fecha 5 de la competencia nacional. Al minuto 14, recibió un balón de Benjamin Nygren y luego sacó un remate violento para poner el 1-0.

Posteriormente asistió al surcoreano Yang Hyun-jun al 45+’1, quien marcó el 3-0 definitivo. Durán se retiró sustituido al minuto 75 del encuentro y terminó como uno de los mejores calificados del juego, con una valoración de 8.3 según Sofascore.

Con esta victoria, Celtic se mantiene como el líder de la Liga de Escocia con 12 puntos, seguido por St. Mirren con 10.

Estadísticas de Camilo Durán ante Aberdeen / Sofascore Ampliar Estadísticas de Camilo Durán ante Aberdeen / Sofascore Cerrar

Los números de Camilo Durán en Celtic

El comienzo de Durán en el Celtic ha sido por todo lo alto. Llegó a su sexto gol en siete partidos jugados a nivel general, de las cuales 3 han sido por la Liga de Escocia. Además, cuenta con 2 asistencias.

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Durán marcó un doblete contra LASK Linz en el partido de ida de la fase previa de la Champions League, pero lastimosamente le remontaron al club escocés en la vuelta y se quedaron sin poder competir en este certamen, aunque llegaron a la Europa League.

Se espera que el nombre de Camilo Durán aparezca en los convocados por Néstor Lorenzo para los amistosos de septiembre-octubre, en los que la Tricolor se enfrentará a México, Peru y Paraguay.