A inicios de septiembre disminuyeron las emisiones de ceniza en el volcán Puracé del Cauca

Puracé - Cauca

Entre el primero y el tres de septiembre se redujeron las emisiones de ceniza en el volcán Puracé del Cauca. Sin embargo, persisten la sismicidad y la dinámica de fluidos. En las veredas más cercanas continúan las acciones de alistamiento ante una eventual erupción.

En el primer día de este mes se registraron ocho emisiones de ceniza, con alturas máximas de 240 metros sobre la cima del volcán, que pudieron ser percibidas incluso desde Popayán. Los días dos y tres de septiembre se registraron dos emisiones, una por día, sin confirmación visual debido a las condiciones climáticas adversas.

El Servicio Geológico Colombiano, SGC, resaltó que durante el mismo periodo continuó la sismicidad asociada al fracturamiento de roca, con eventos localizados en promedio a 19 kilómetros al nororiente del volcán y a profundidades de entre 7 y 11 kilómetros. La mayor magnitud registrada fue de 2,7.

También continúa el proceso de deformación lenta del suelo en el sector comprendido entre los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga.

Para el SGC, por ahora persiste la prohibición de acercarse a las zonas altas de los tres volcanes. Estas áreas están calificadas como “de amenaza alta”, donde pueden presentarse caída de “fragmentos de roca de más de 20 centímetros, acumulaciones de ceniza superiores a 10 centímetros y flujos piroclásticos”.

Las autoridades locales avanzan en los censos de las personas afectadas por las emisiones de ceniza, también en la dinámica de establecer los lugares que servirán como alojamientos temporales ante una eventual emergencia mayor.