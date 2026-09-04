Las disidencias de las Farc asesinaron a un soldado en el norte del Cauca

Soldado asesinado en el norte del Cauca. Crédito: Ejército Nacional.

Suárez - Cauca

Un soldado fue asesinado por las disidencias de las Farc en el norte del Cauca. La estructura Jaime Martínez atacó con armas de fuego a las tropas del Batallón de Montaña Número ocho en el sector de La Salvajina en jurisdicción del municipio de Suárez dejando el saldo fatal.

El soldado fallecido fue identificado como Segio Arley Ulcué Campo.

La Tercera División del Ejército informó que el uniformado se encontraba “prestando su servicio militar al trabajar por la seguridad y protección de los habitantes de esta región del país”.

Conocida la situación, las unidades de la Brigada 29 desplegaron operaciones militares para ubicar a los responsables.

La comandancia del Ejército envió un mensaje de condolencia a la familia y allegados del uniformado de quien destacó su compromiso y entrega.

Este hecho se suma alasesinato del soldado Alejandro López, perpetrado por las disidencias tras un ataque con explosivos lanzados desde drones el pasado 26 de agosto, en elmunicipio de Buenos Aires.