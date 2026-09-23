El Ejército reportó la muerte de cuatro presuntos disidentes tras combates en el Cauca

Dos de los cuerpos fueron recuperados por las tropas. En la acción de incautaron armas largas y cortas además de munición. Crédito: Ejército Nacional.

El Tambo - Gauchené - Cauca

Cuatro presuntos disidentes murieron en medio de combates en el Cauca. La Tercera División de Ejército informó que el resultado fue posible por la ofensiva de las tropas contra las estructuras Carlos Patiño y Dagoberto Ramos en zonas rurales de los municipios de El Tambo y Guachené. Otros dos sujetos resultaron capturados.

Uno de los fallecidos sería Jhonier David Zapata, conocido como alias ‘Pocoyó’, señalado cabecilla de las redes de apoyo de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.

En zona rural de El Tambo unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido Número Cinco enfrentaron a la estructura Carlos Patiño. En estas confrontaciones se registraron tres de las muertes.

En jurisdicción del municipio de Guachené, al norte del Cauca, tropas de la Brigada 29 sostuvieron combates con la columna Dagoberto Ramos donde murió ‘Pocoyó’ y otros dos presuntos integrantes de la estructura, que resultaron heridos, fueron capturados.

Los lesionados recibieron el auxilio de los enfermeros del Ejército.

Sobre ‘Pocoyó’ inteligencia militar reveló una trayectoria criminal cercana a los tres años, integrando la pandilla 5 y 6, posteriormente fue guerrillero raso y luego se desempeñó como cabecilla de comisión. Sería responsable de múltiples delitos.

El comandante de la Tercera División del Ejército Nacional, general Samuel Salinas, explicó que el reciente resultado es producto de una operación sostenida durante las últimas 24 horas que “golpea el componente armado, las capacidades logísticas y de movilidad del Bloque Occidental Jacobo Arenas”.

El oficial agregó que se afectó la coordinación de actividades criminales de estos grupos armados en municipios estratégicos del Cauca.

Por su parte, el comandante del Departamento de Policía, coronel Gerson Bedoya, señaló que en el desarrollo de la ofensiva fueron incautados dos fusiles, dos escopetas, tres armas cortas, proveedores, más de 300 cartuchos de diferentes calibres y cinco motocicletas fueron inmovilizadas.

Los detenidos y le material incautado quedaron a disposición de la autoridad competente.

En las operaciones participaron componentes y capacidades de inteligencia y aviación del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional.